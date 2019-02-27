МТЗ будет собирать тракторы в Чечне

ТАСС сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов. Об этомсообщил министр транспорта и связи региона





"Посетил производственные площадки белорусского "гиганта" - Минского тракторного завода. Согласно предварительной договоренности, в Чеченской Республике будет создан сборочный конвейер по выпуску сельскохозяйственных тракторов и машин, мощностью 500 единиц техники в год, что не только окажет позитивное влияние на экономическое становление региона. Данный инвестиционный проект будет способствовать созданию не менее 500 рабочих мест", - отметил глава ведомства.





По его словам, в ходе переговоров также были достигнуты соглашения по открытию в Чечне дилерского центра МТЗ.









"На начальном этапе он будет носить статус регионального, и поставлять технику на весь Северокавказский регион. Однако в ближайшей перспективе, сельскохозяйственная техника, производимая в Чеченской республике, будет поставляться и в соседние страны", - сказал Черхигов, добавив, что это позволит значительно пополнить республиканский бюджет.





Ранее в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в Беларусь встречался с Лукашенко. По итогам встречи Кадыров поручил проработать вопрос сотрудничества региона с Беларусью в промышленной и сельскохозяйственной сферах, а также в области переработки аграрной продукции.



