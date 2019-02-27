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МТЗ будет собирать тракторы в Чечне

28.02.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Сборочный цех по выпуску техники Минского тракторного завода мощностью 500 единиц техники в год планируют создать в Чечне.

Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.

"Посетил производственные площадки белорусского "гиганта" - Минского тракторного завода. Согласно предварительной договоренности, в Чеченской Республике будет создан сборочный конвейер по выпуску сельскохозяйственных тракторов и машин, мощностью 500 единиц техники в год, что не только окажет позитивное влияние на экономическое становление региона. Данный инвестиционный проект будет способствовать созданию не менее 500 рабочих мест", - отметил глава ведомства.

По его словам, в ходе переговоров также были достигнуты соглашения по открытию в Чечне дилерского центра МТЗ. 


"На начальном этапе он будет носить статус регионального, и поставлять технику на весь Северокавказский регион. Однако в ближайшей перспективе, сельскохозяйственная техника, производимая в Чеченской республике, будет поставляться и в соседние страны", - сказал Черхигов, добавив, что это позволит значительно пополнить республиканский бюджет.

Ранее в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в Беларусь встречался с Лукашенко. По итогам встречи Кадыров поручил проработать вопрос сотрудничества региона с Беларусью в промышленной и сельскохозяйственной сферах, а также в области переработки аграрной продукции.


 
 
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Сборочный цех по выпуску техники Минского тракторного завода мощностью 500 единиц техники в год планируют создать в Чечне.
 
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