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"Не нравится – увольняйся или сиди тихо". Как водители восстали против "Минсктранса"

28.02.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Набирает обороты скандал с водителями троллейбусов, которые взбунтовались против "Минтранса". А все началось со сварщика ремонтно-механического цеха троллейбусного парка №3 Виталия Рябченко.

"Не нравится – увольняйся или сиди тихо". Как водители восстали против "Минсктранса"
Электрогазосварщик против троллейбусного депо

22 ноября 2017 года Виталий Рябченко устроился на работу в ГП "Минсктранс" филиала "Троллейбусный парк №3" на должность электрогазосварщика 5 разряда со средней зарплатой 900 руб./мес.

Виталий Рябченко не из тех людей, кто станет терпеть нарушения своих прав. А наниматель отметился сразу: несвоевременно выдавал ему спецодежду, не предоставлял доплату за вредные условия труда за ноябрь и декабрь 2017 года (что подтверждено ответом Департамента госинспекции труда), обязывал проводить работу вне сварочных постов, не оборудованных ограждениями и местной вытяжной вентиляцией (подтверждается ответом центра гигиены и эпидемиологии от 28.09.2018 года).

Наниматель также задержал выплаты за сверхурочные работы за май 2018 года.

3 сентября 2018 года Виталий Рябченко написал заявление об увольнении по ст.41, т.к. наниматель нарушил законодательство о труде и нарушения подтверждены ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Московского р-на г. Минска", Департаментом госинспекции труда, Минской городской инспекцией экспертизой труда. И обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП.

- Мы обращались к начальнику троллейбусного парка №3 с требованием не нарушать права Рябченко в дальнейшем, а после увольнения электросварщика – пошли в суд Московского района Минска. Дело рассматривала судья Светлана Смолина, которая отказала в удовлетворении иска. Ее позицию поддержала коллегия Мингорсуда. 

Надо отметить, что позиция четырех судей не понятна пяти субъектам: профсоюзу РЭП, департаменту госинспекции труда по Минску, Минской городской инспекции экспертизы труда, санэпидстанции Московского района и прокурору Московского района Минска – все поддерживают позицию Рябченко. 

Мы обязательно поставим вопрос перед председателем Верховного суда и президентом о соответствии судей занимаемым должностям, - подчеркнул правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.


1330 водителей взбунтовались против "Минтранса"

Демарш Валентина Рябченко подтолкнул водителей троллейбусного парка №3 начали защищать свои права. С ними солидарны водители троллейбусных парков №№2 и 5, водители автобусов – у всех схожие проблемы. Особенно относительно предоставления выходных дней. Руководство троллейбусных парков считает вправе лишать водителей отдыха, ничего не предоставляя взамен. 

В феврале около 60 водителей троллейбусного парка № 3 пожаловались на условия работы в министерство труда и соцзащиты и в прокуратуру Московского района Минска.

Водители жаловались на многое: проблемы с тормозами, лысую резину, плохо работающие фары, дворники. Водители троллейбусов недовольны и тем, что у них убрали премии, например, за работу в час пик.

К протесту водителей троллейбусного парка № 3 позже подключились и работники других парков, что вылилось в общую петицию, которую подписали 1330 подписей, и направленную в Генеральную прокуратуру и Комитет государственного контроля. 

"В деятельности ГП "Минсктранс" присутствуют признаки несоблюдения законодательства о труде, недобросовестное отношение к праву на здоровые и безопасные условия труда, режим труда и отдыха в отношении водителей филиалов", - отмечают подписанты.

Руководству троллейбусного парка № 3 поставили задачу до 1 марта "устранить недостатки по технической эксплуатации подвижного состава, ее исполнение взято на особый контроль". 


"Людей прессуют"

Водитель троллейбуса Антон В. (фамилия изменена), который подписал петицию, рассказал “Белорусскому партизану” о проблемах, с которыми сталкивается лично:

- Предположительно, людей прессуют. Ко мне руководство парка относится достаточно терпимо, потому что знает, что я состою в профосюзе РЭП. 

Проблемы, описанные в петиции, присутствуют и у нас. Лично я веду борьбу с руководством по поводу рабочего графика. Если в коллективном договоре у нас прописана пятидневка, значит, никаких разговоров про шестидневку и речи идти не может. Я хочу, чтобы руководство относилось ко мне по закону, а не так, как захочет руководство. 

Я работаю в троллейбусном парке уже более 25 лет. В последние годы я змечаю за собой усталость. В депо переиначивают рабочий график, химичат с ним, доходит до того, что сел утром за руль – и до обеда не вылазишь. А на обед можешь приехать с опозданием: попал в пробку в час пик – и опаздываешь не на 2-3 минуты, а на 10 и более минут. А тебе предъявляют претензии: соблюдай график. 

Простите, а где мой отдых, где нормальный обед? За 30 минут я не могу нормально пообедать: мне и поесть нужно, и нужно хотя бы поверхностно проверить техническое состояние троллейбуса (не отходят ли шпильки на колесах, например). Сейчас на станциях у нас уже нет слесарей, они были раньше. 

Сейчас слесарей нет, поэтому приходится звонить в парк, оставлять заявку диспетчеру – хорошо, если приедет аварийная бригада. А если аварийной бригады нет – извини, выкручивайся сам. А поднимаешь проблему на собрании, ответ один: не нравится – увольняйся, или сиди и молчи. А я не вижу смысла молчать. Недовольных людей очень много, - отметил Антон В.

Руководство парка реагирует на стихийный протест, пусть пока и вяло.

- Как только водители троллейбусного парка направили заявление в прокуратуру, уже тогда пошли изменения. Я выезжаю из парка – меня на воротах спрашивают: все исправно, работают ли стелкоочистители,? И вообще: на чем я сижу? А я сижу на кирпиче. 

Закончилось тем, что в субботу на линии у меня произошла поломка, отбуксировали троллейбус в парк, в воскресенье в город не выпустили. А в понедельник приходжу на работу – и подушка уже стоит под сиденьем. Новых троллейбусов уже года два ни один троллейбусный парк не получал. Сейчас все силы завода брошены на выпуск электробусов – этого загадочного транспорта, - подчеркнул Антон В.


- Решения вопроса пока нет. Похоже, настало время реанимировать марксистский лозунг "Пролетарии, объединяйтесь, в единстве ваша сила", - резюмировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков

 
Теги: Минск
 
 
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Набирает обороты скандал с водителями троллейбусов, которые взбунтовались против "Минтранса". А все началось со сварщика ремонтно-механического цеха...
 
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