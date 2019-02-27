Маразм крепчал: в Барановичах ученики могут попасть в школу только по домофонному звонку









Intex-press 28 февраля обратились родители средней школы №15. Они рассказали, что со вчерашнего дня их дети могут зайти в школу, лишь предварительно позвонив в звонок. В редакцию газеты28 февраля обратились родители средней школы №15. Они рассказали, что со вчерашнего дня их дети могут зайти в школу, лишь предварительно позвонив в звонок.





– Об этом мне рассказал ребенок, – сообщила Юлия, дочь которой учится в четвертом классе. – Она пришла в школу, начала дергать дверь, но не смогла открыть. Потом увидела звонок, нажала на него, и только после этого дверь открыли работники школы.









Как пояснили в средней школе №15, электромагнитная кнопка на входе установлена для усиления мер безопасности. Еще ранее в здании была установлена тревожная кнопка.





– В нашей школе электромагнитные замки установлены и работают с 27 февраля. Это, по сути, та же домофонная система, – рассказал Intex-press Николай Хитрик, директор школы №15. – Ученики, учителя и родители, прежде чем зайти в здание, должны позвонить в звонок, установленный у входа. Работники школы по видеосвязи смотрят, кто пришел и только потом могут разблокировать дверь.





В Барановичском отделе Департамента охраны МВД РБ сообщили, что во всех школах города для защиты учащихся и педагогов установлены охранно-пожарная и тревожная сигнализация, стоят видеокамеры. В ближайшее время специальные тревожные кнопки также появятся в дошкольных учреждениях.







