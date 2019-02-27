Не поверите! Оклад министра в Узбекистане - $205









Оклад вице-премьера – 2,076 млн сумов ($247). Хокиму (главе администрации) области начисляют 1,9 млн ($226), хокиму района или города – 1,643 млн сумов ($195). Об этом сообщило министерство финансов этой страны в ответ на запрос «Газеты.Uz».





Помимо этого, для чиновников предусмотрен ряд надбавок. За особые условия труда добавляют 20% от должностного оклада, за выслугу лет — 20−30%. Коэффициент стимулирования труда составляет 40% от должностного оклада, материальное стимулирование — 15−25%.





Таким образом, в случае привлечения всех надбавок по максимуму зарплата, скажем, хокима области составит примерно 4 млн сумов ($476).









Госслужащие могут также претендовать на премии в размере двух должностных окладов и материальную помощь в размере одного. Их зарплаты могут увеличиваться за счет средств внебюджетных фондов министерств, госкомитетов и ведомств.





Доходы таких фондов формируются за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций. Их можно направить, кроме прочего, и на материальное стимулирование работников.





В настоящее время минимальный размер заработной платы в Узбекистане составляет 202 730 сумов ($24), минимальный размер оплаты труда — 577 172 сума ($69).









По данным Госкомстата Узбекистана, в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране составила 1,822 млн сумов (примерно $218). В этот показатель входят надбавки к зарплате, вознаграждения, компенсационные выплаты. При его расчете также учитывается удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.