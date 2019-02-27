Упавший с девятиэтажки в Добруше подросток умер в больнице

Напомним, инцидент произошел 22 февраля – подросток упал с девятиэтажного дома и получил серьезные травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.





После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Знакомые парня говорили, что он мог пойти на такой шаг самостоятельно из-за неразделенной любви.



