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Битва в Чижовке. Минское «Динамо» попробует взять реванш у сборной экстралиги

28.02.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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«Чижовка-Арена» принимает сегодня второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». Начало встречи — в 19.30, на сей раз хозяином площадки выступит команда под руководством Михаила Захарова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Троллинг на трибунах «Минск-Арены» и в интернете 26 февраля, в день первого сражения с «зубрами» не смутил ни Михаила Захарова, ни его команду.

«Бентли», галстуки и «Мишка на поляне». Как минское «Динамо» троллило Михаила Захарова

Сборная экстралиги выглядела более мотивированной и голодной и сумела обыграть соперника из КХЛ. А после игры Захарова отвели в ложу Александра Лукашенко, который наблюдал за игрой вместе с сыном Николаем и в компании нескольких девушек.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впрочем, было бы несправедливым забыть о том, что ряды «Динамо» перед битвой с дружиной Михаила Захарова оказались сильно прорежены эпидемией травм. «Зубры» едва наскребли игроков на три пятерки, причем защитнику Даниилу Бокуну пришлось переквалифицироваться в форварды. Причем динамовцы поначалу даже собирались давать бой всего двумя пятерками, но все же отозвали нескольких игроков из лазарета.

Михаил Захаров же своих травмированых игроков «Юности» с лихвой заменил десантом хоккеистов из гродненского «Немана», откуда на матч с «Динамо» были рекрутированы 4 форварда и защитник. В итоге на счету неманцев 2 из 4 шайб в ворота «Динамо» (Артем Кислый и Александр Малявко) и суперсэйв защитника Никиты Крыскина, который выгреб шайбу с линии ворот. Судьи долго просматривали этот эпизод на видео, но гол в ворота сборной экстралиги все же не засчитали.

Уже на следующий день после поражения на льду «Минск-Арены» минское «Динамо» по семейным обстоятельствам покинул американский защитник Джонатон Блум. И сегодня стало известно, что жена родила ему сына.

Между тем в скудной обойме главкома «Динамо» Андрея Сидоренко стало еще одним штыком меньше.

Но взять реванш для «Динамо» — дело чести, пусть даже хоккеистам, особенно легионерам, уже очень хочется в отпуск. «Зубры» выпустили видеоролик, зазывающий на матч в Чижовку.

Динамовских поклонников приглашают на фан-сектор под номером 410.

Если сегодня снова выиграет сборная экстралиги, то серия до 2 побед завершится. Если же «зубры» возьмут реванш, то 1 марта на льду «Минск-Арены» состоится решающий поединок.

 
Теги: Минск
 
 
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«Чижовка-Арена» принимает сегодня второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». Начало встречи - в 19.30, на сей раз хозяином площадки выступит...
 
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