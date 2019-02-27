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Битва в Чижовке. Минское «Динамо» попробует взять реванш у сборной экстралиги
«Чижовка-Арена» принимает сегодня второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». Начало встречи — в 19.30, на сей раз хозяином площадки выступит команда под руководством Михаила Захарова.
Сборная экстралиги выглядела более мотивированной и голодной и
Впрочем, было бы несправедливым забыть о том, что ряды «Динамо» перед битвой с дружиной Михаила Захарова оказались сильно прорежены эпидемией травм. «Зубры» едва наскребли игроков на три пятерки, причем защитнику Даниилу Бокуну пришлось переквалифицироваться в форварды. Причем динамовцы поначалу даже собирались давать бой всего двумя пятерками, но все же отозвали нескольких игроков из лазарета.
Михаил Захаров же своих травмированых игроков «Юности» с лихвой заменил десантом хоккеистов из гродненского «Немана», откуда на матч с «Динамо» были рекрутированы 4 форварда и защитник. В итоге на счету неманцев 2 из 4 шайб в ворота «Динамо» (Артем Кислый и Александр Малявко) и суперсэйв защитника Никиты Крыскина, который выгреб шайбу с линии ворот. Судьи долго просматривали этот эпизод на видео, но гол в ворота сборной экстралиги все же не засчитали.
Уже на следующий день после поражения на льду «Минск-Арены» минское «Динамо» по семейным обстоятельствам
Между тем в скудной обойме главкома «Динамо» Андрея Сидоренко стало еще одним штыком меньше.
Но взять реванш для «Динамо» — дело чести, пусть даже хоккеистам, особенно легионерам, уже очень хочется в отпуск. «Зубры» выпустили видеоролик, зазывающий на матч в Чижовку.
Динамовских поклонников приглашают на фан-сектор под номером 410.
Если сегодня снова выиграет сборная экстралиги, то серия до 2 побед завершится. Если же «зубры» возьмут реванш, то 1 марта на льду «Минск-Арены» состоится решающий поединок.
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«Чижовка-Арена» принимает сегодня второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». Начало встречи - в 19.30, на сей раз хозяином площадки выступит...
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