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В Пинске выполняют ямочный ремонт дорог
28.02.2019 — Разное | Пинский Вестник
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С начала 2019 года коммунальными службами выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети города площадью свыше 700 кв.м. Первоначально работы ведутся на магистральных улицах с высокой интенсивностью движения. Ежедневно кроме воскресенья работают 2 бригады ЖКХ, которые «латают» дорожное покрытие в разных частях города.
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С начала 2019 года коммунальными службами выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети города площадью свыше 700 кв.м. Первоначально работы ведутся на...
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