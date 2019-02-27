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«Белкалий-Мигао» привлекает 37,5 миллионов евро на производство нового удобрения
28.02.2019 17:50 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Кредитные средства предприятию предоставляет банк БелВЭБ.
Невознобляемая кредитная линия предоставлена на сумму до 37,5 млн евро сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба банка.
ООО «Белкалий-Мигао» – совместное предприятие, созданное ОАО «Беларуськалий» (Беларусь) и «Мигао Корпорейшн Лтд» (Китай).
Инвестиционный проект предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (первая очередь).
«Белкалий-Мигао» планирует наладить производство нового вида удобрений в Беларуси (нитрата калия) по технологии «Мигао Корпорейшн».
Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий), практически отсутствует хлор.
Проект по строительству завода реализуется в рамках программы диверсификации производства ОАО «Беларуськалий» и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.
Первая очередь предусматривает выпуск 80 тыс. тонн нитрата калия в год и 62,0 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений в год.
Завершить строительство первой очереди нового завода планируется до конца 2019 года.
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Кредитные средства предприятию предоставляет банк БелВЭБ.
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