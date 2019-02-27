ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белкалий-Мигао» привлекает 37,5 миллионов евро на производство нового удобрения

28.02.2019 17:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Белкалий-Мигао» привлекает 37,5 миллионов евро на производство нового удобрения

фото: sb.by

Кредитные средства предприятию предоставляет банк БелВЭБ.

Невознобляемая кредитная линия предоставлена на сумму до 37,5 млн евро сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба банка.

ООО «Белкалий-Мигао» – совместное предприятие, созданное ОАО «Беларуськалий» (Беларусь) и «Мигао Корпорейшн Лтд» (Китай).

Инвестиционный проект предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (первая очередь).

«Белкалий-Мигао» планирует наладить производство нового вида удобрений в Беларуси (нитрата калия) по технологии «Мигао Корпорейшн».

Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий), практически отсутствует хлор.

Проект по строительству завода реализуется в рамках программы диверсификации производства ОАО «Беларуськалий» и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.

Первая очередь предусматривает выпуск 80 тыс. тонн нитрата калия в год и 62,0 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений в год.

Завершить строительство первой очереди нового завода планируется до конца 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредитные средства предприятию предоставляет банк БелВЭБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погляд праз аб’ектыў. Ясень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика