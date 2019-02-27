«Белкалий-Мигао» привлекает 37,5 миллионов евро на производство нового удобрения

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Кредитные средства предприятию предоставляет банк БелВЭБ.

Невознобляемая кредитная линия предоставлена на сумму до 37,5 млн евро сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба банка.

ООО «Белкалий-Мигао» – совместное предприятие, созданное ОАО «Беларуськалий» (Беларусь) и «Мигао Корпорейшн Лтд» (Китай).

Инвестиционный проект предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (первая очередь).

«Белкалий-Мигао» планирует наладить производство нового вида удобрений в Беларуси (нитрата калия) по технологии «Мигао Корпорейшн».

Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий), практически отсутствует хлор.

Проект по строительству завода реализуется в рамках программы диверсификации производства ОАО «Беларуськалий» и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.

Первая очередь предусматривает выпуск 80 тыс. тонн нитрата калия в год и 62,0 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений в год.

Завершить строительство первой очереди нового завода планируется до конца 2019 года.