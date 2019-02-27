ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС намерен завершить дополнительные согласования по Brexit до саммита ЕС 21 марта

28.02.2019 17:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева подтвердила стремление ЕС завершить до саммита Евросоюза, намеченного на й21 марта, дополнительные согласования, касающиеся выхода Великобритании из состава Союза.

Еврокомиссии пока мало что есть добавить нового по ситуации с Brexit, кроме состоявшихся в последние дни технических дискуссий, заявила М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Председатель (Еврокомиссии Жан-Клод - ИФ) Юнкер и премьер-министр (Великобритании Тереза - ИФ) Мэй приняли решение завершить работу по трем направлениям, как это было изложено в их совместном заявлении от 20 февраля, к Европейскому совету 21 марта", - сказала пресс-секретарь.

В ответ на просьбу прокомментировать состоявшееся накануне в Палате общин Соединенного Королевства голосование в пользу защиты прав граждан даже в случае Brexit без соглашения, М.Андреева отметила, что не в традициях Еврокомиссии комментировать решения британского парламента. Но в общем плане она готова повторить неоднократно сказанное ранее в Брюсселе, что "права граждан ЕС в Соединенном Королевстве и права британских подданных в Европейском союзе остаются приоритетом".

По ее словам, жители ЕС и Великобритании не должны расплачиваться за последствия Brexit, и Еврокомиссия просила государства-члены союза принять общий подход к британским резидентам на их территории.

"Соединенное Королевство заявляло, что в случае выхода без соглашения оно сохранит право граждан 27 стран ЕС продолжать жить и работать в Великобритании", - сказала представитель ЕК.

При этом она напомнила, что ЕС продолжает принимать подготовительные меры по различным направлениям на случай Brexit без соглашения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева подтвердила стремление ЕС завершить до саммита Евросоюза, намеченного на й21 марта, дополнительные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Брестом в водоёме обнаружили тело мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика