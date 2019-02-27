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"Гродно Азот" ввел новый цех азотной кислоты

28.02.2019 17:01 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Гродно Азот" в четверг ввело в эксплуатацию новый цех азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки, в результате годовые мощности предприятия по выпуску карбамидо-аммиачной смеси (КАС) выросли в 1,6 раза - с 750 тыс. до 1,2 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Мощности предприятия по выпуску азотной кислоты увеличились на 150 тыс.тонн., или в 1,7 раза до 400 тыс.тонн в год.

Объем инвестиций в проект, реализация которого началось в 2011 году, превысил Br220 млн. Проектно-сметную документацию для проекта подготовила немецкая компания ThyssenKrupp Uhde Gmbh. В результате реализации проекта предприятие рассчитывает увеличить годовую выручку на $200 млн.

Как сообщалось, в настоящее время "Гродно Азот" готовится к реализации масштабного инвестпроекта по строительству нового азотного комплекса стоимостью около $1,3 млрд. Годовые мощности по производству аммиака составят 875 тыс. тонн, карбамида - 1 млн 225 тыс. тонн, водорода - 200 млн куб. м. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года. Выбор подрядчика для реализации проекта "под ключ" планируется завершить в декабре 2019 года.

ОАО "Гродно Азот" занимается производством азотных минеральных удобрений, аммиака, капролактама, метанола и другой продукции. Государству принадлежат 99,97% акций, они находятся в оперативном управлении "Белнефтехима". Доля "Гродно Азот" в мировом экспорте КАС оценивается на уровне 5%. По данным Белстата, в 2018 году экспорт азотных удобрений составил 367 тыс. тонн (рост на 27%) на $218 млн (рост на 55,5%).

 
Теги: Гродно
 
 
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ОАО "Гродно Азот" в четверг ввело в эксплуатацию новый цех азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки, в результате годовые мощности предприятия по выпуску...
 
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