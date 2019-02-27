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Россия и Беларусь укрепят совместную работу на международной арене

28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вместе на международной арене. Взаимодействие парламентариев Беларуси и России по вопросам внешней политики будет укрепляться. Об этом в четверг говорили на заседании комиссии Парламентского собрания двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

«На этих мероприятиях мы согласуем свои действия. Вопросы, которые обсуждаются, достаточно острые. Они напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси. Мы стараемся действовать скоординировано. И нам это удается. Примеры последних подобных крупных мероприятий говорят о том, что, когда мы объединяемся, мы достигаем успеха. Резолюции, которые не соответствуют нашим национальным интересам, не проходят на этих форумах», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

На очередном Форуме регионов обеих стран планируется провести экспертную сессию по наиболее актуальным темам такого сотрудничества. Выступать с общей позицией нужно и в Межпарламентской ассамблее, а также на других международных площадках, заявил Рахманов.




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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов заявил,...
 
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