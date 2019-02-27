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Артист «Аншлага» Геннадий Ветров выступит в Слуцке
28.02.2019 — Разное | Слуцк Город
30 марта в Слуцком ГДК выступит российский артист, сатирик, пародист и «человек-оркестр», известный многим про юмористической программе «Аншлаг», Геннадий Ветров.
Организаторы обещают искромётную сольную программу «PROВетривание», в которой Геннадий развеселит и умилит зрителей, а в крайнем случае - «провалидолит».
Телефон касс ГДК: 5-73-26.
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30 марта в Слуцком ГДК выступит российский артист, сатирик, пародист и «человек-оркестр», известный многим про юмористической программе «Аншлаг», Геннадий Ветров.
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