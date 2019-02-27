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Артист «Аншлага» Геннадий Ветров выступит в Слуцке

28.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Артист «Аншлага» Геннадий Ветров выступит в Слуцке

30 марта в Слуцком ГДК выступит российский артист, сатирик, пародист и «человек-оркестр», известный многим про юмористической программе «Аншлаг», Геннадий Ветров.

Организаторы обещают искромётную сольную программу «PROВетривание», в которой Геннадий развеселит и умилит зрителей, а в крайнем случае - «провалидолит».

  • Начало - 16:00.
  • Цена - 35 рублей. 

Телефон касс ГДК: 5-73-26.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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30 марта в Слуцком ГДК выступит российский артист, сатирик, пародист и «человек-оркестр», известный многим про юмористической программе «Аншлаг», Геннадий Ветров.
 
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