На прошлой неделе в Быхове открылся детский игровой центр «Забава». Многие мамочки со своими чадами сразу же отправились «в разведку». Не стали исключением и мамы «МП». Цель: развлечь засидевшихся в квартирах на выходных детей и, само собой, профессиональный интерес.

















Разместилась «Забава» на втором этаже торгового центра «СИТИ». Поднимаясь по лестнице, уже точно знаешь, куда идти дальше: отчетливо слышны детские голоса и задорный смех.

На входе раздевалка и зона для родителей. Мамы и папы могут устроиться на диванчике и подождать детей. Есть и второй вариант: вверив своего ребенка опытному специалисту, отправиться на определенное время по своим делам.

Маленьких посетителей встречает воспитатель, она же хозяйка центра Галина Глусцова. Каждого записывает и пристально за всеми следит. Понимаю, что расспросить ее мне не удастся – Галина Ивановна не отрывает взгляд от ребят. Зато было время все рассмотреть самой.

Помещение просторное и светлое. Лабиринт, игровая зона, лего-зона, зона для малышей от года до трех лет, сухой бассейн, батуты, мягкие модули и конструкторы. Самые маленькие с удовольствием «ныряют» в бассейны с шариками, ребята постарше резвятся на батуте и катаются с горки. Тут уж точно есть, где выпустить лишнюю энергию.

Как узнала позже, педагогический опыт Галины Глусцовой исчисляется 28-ю годами. В свое время она окончила Гомельское педагогическое училище. По распределению попала в детский сад в Жлобине. Там встретила своего будущего супруга Владимира Ивановича, вместе с которым и вернулась на малую родину. Уже в Быхове работала в детском саду №5, в садике на вокзале. Попробовала себя руководителем кружка по интересам, руководителем физвоспитания в детском саду №2.

– Никогда не боялась перемен, – признается Галина Глусцова, – легко берусь за новое дело, всецело им увлекаюсь, стараясь делать его «на отлично».

– А откуда взялась идея открыть детский игровой центр и насколько сложно было воплотить ее в жизнь?

– Идейные вдохновители – внуки, – улыбается собеседница, – Ильюша, Ванечка и Сашенька. Мы с мужем часто возили их в подобные центры в Могилев. Однажды, наблюдая за ними, видя, насколько им здорово среди всех этих лабиринтов, батутов, различных игр, подумала, а почему бы не сделать что-то такое в родном городе?

Галина Глусцова взяла субсидию на открытие собственного дела, прошла двухнедельные курсы по бизнес-планированию, сама написала бизнес-план. Усилия не оказались напрасны, а получилось все благодаря мужу и детям.

В большой и дружной семье Галины Ивановны у каждого своя роль. Дочь Татьяна и зять Иван занимались дизайном будущего центра, а сейчас помогают его совершенствовать. Сын Владимир и невестка Ирина воплощают в жизнь новые задумки. И всегда чувствуется поддержка супруга. «Мы всегда были близки, а сейчас сплотились еще больше, – откровенничает собеседница, – мы настоящая команда единомышленников».

В планах у предпринимательницы – расширить помещение, добавить оборудование. За неделю работы центра некоторые быховчане успели прийти несколько раз, а значит – спрос есть. Даже детскую вечеринку в честь дня рождения провели.

Отличительно, что Галина Глусцова открыта для предложений от своих посетителей. «Мы работает для детей, главное, чтобы им было комфортно, а потому готовы выслушать любые пожелания».

Екатерина ГУРСКАЯ.