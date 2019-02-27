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ОффТОП: японцы собрали робота‐бога (ВИДЕО)

28.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Токийская инженерная компания Al-Lab Co создала робота-бога. Теперь 60-килограммовый андроид будет проповедником в японском буддийском храме.

К чему приведет такой подход к роботам? А может, они уже покорили наш мир, но тщательно это скрывают?

Человекоподобного робота японские инженеры назвали Миндаром. По данным издания Japan Times, он внешне напоминает мифологическую богиню милосердия Каннон. Основная задача андроида — простыми словами разъяснять посетителям храма учение Будды. Миндар не просто разработан и собран, а уже даже введен в эксплуатацию. Он прочитал монахам сутры, а буддисты почтительно поклонились ему в пояс.

Бога из металла и пластика сначала привезли в храм Кодайдзи, расположенный в городе Киото. Первым его «выступлением» стало прочтение сутры (свод высказываний, афоризмов) сердца. Робот призвал буддийских монахов работать над преодолением своих страхов, чтобы достичь нирваны.

 
 
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Токийская инженерная компания Al-Lab Co создала робота-бога. Теперь 60-килограммовый андроид будет проповедником в японском буддийском храме. ...
 
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