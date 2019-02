Мнение: зачем нужны сгибающиеся смартфоны

Сегодня в Барселоне завершится выставка MWC-2019. За несколько дней пресс-конференций на ней образовался новый тренд — 5G-сети и сгибающиеся смартфоны. И если появления 5G в Беларуси в ближайшее время ожидать вряд ли стоит, то складные смартфоны с гибкими дисплеями вот-вот выйдут в продажу. Мы попытались разобраться, в чем могут заключаться главные плюсы таких аппаратов, а в чем — недостатки.

С момента анонса первого поколения iPhone Стивом Джобсом в 2007 году общий дизайн практически всех современных смартфонов не изменялся — экран на фронтальной панели, кнопки по бокам, сзади камера. С годами внешне такой моноблок оставался прежним — дисплеи становились больше, появлялись дополнительные модули камер, сканеры отпечатков пальцев и системы распознавания лиц, но общая концепция сохранялась.

Складные устройства со сгибающимися дисплеями — нечто принципиально новое. Из-за своей конструкции они могут использоваться и как обычные смартфоны, так и небольшие планшеты (подробнее об этом чуть позже). В общем, таскать с собой сразу два девайса становится необязательно.

Реализация этой идеи у производителей разная. Например, у Samsung Galaxy Fold дисплей сгибается вовнутрь, у Huawei Mate X — наружу. Motorola готовит к возвращению смартфон в форме раскладушки, где вместо клавиш будет один огромный дисплей. Xiaomi работает над гаджетом, у которого дисплей будет сгибаться по краям:

Какой вариант удобнее, пока не понятно. Как мы уже говорили выше, журналистов до новинок не допустили — показ гаджетов ограничился закрытыми стендами или максимум демонстрацией устройств в руках представителей компаний.

Впрочем, выяснить, комфортно ли пользоваться складными сгибающимися устройствами в повседневной жизни получится уже совсем скоро — тот же Galaxy Fold появится в продаже в соседней России с 26 апреля. Huawei Mate X выйдет в середине года.

Одна из главных фишек сгибающихся смартфонов — работа в режиме планшета, когда экран разложен и занимает практически всю переднюю панель. Производители заявляют, что в таком положении получится взаимодействовать сразу с несколькими (как минимум, с тремя) приложениями — и быстро переключаться между ними.

Еще один вариант — запустить приложение в режиме смартфона (например, Google карты), а потом открыть экран целиком и получить его развернутую версию — с большим количеством информации.

Но предположим, что с подобными оптимизированным приложениями, а вернее с их количеством, могут возникнуть проблемы. Обычно Android-разработчики не особо охотно обновляют свои программы и для «классических» смартфонов, не говоря уже о малознакомых для рынка сгибающихся устройствах — нишевых продуктов, на создание софта для которых наверняка будет уходить еще больше времени.

Проще говоря, стартовый пакет программ от Google, скорее всего, будет работать в обоих режимах (смартфон и планшет) на большинстве сгибающихся устройств. Но о более глубокой интеграции, когда любая программа сможет автоматически изменяться, речи пока не идет.

Чем сложнее конструкция любой техники, тем выше шанс того, что она может выйти из строя. Смартфоны с гибкими дисплеями — как раз такой случай, ведь в них используются конструкции с шарнирными механизмами, открывающими дисплеи во всю панель. На сколько они будут надежны — не ясно.

Кроме того, пока еще не до конца понятно, как сами сгибающиеся дисплеи покажут себя на месте сгибов — будут ли там образовываться заломы или другие дефекты? А что случится, если девайс упадет дисплеем вниз — его получится отремонтировать, или придется покупать новый гаджет?

Обычные (не складывающиеся) флагманские смартфоны сегодня стоят больше тысячи долларов, но устройства со сгибающимися дисплеями станут еще дороже.

Для примера: топовый Galaxy Fold от Samsung будет продаваться от 1980 долларов, Huawei Mate X — от 2299 евро. За такие деньги получится купить сразу несколько гаджетов — хватит и на обычный топовый телефон, и на планшет, и даже на какие-нибудь смарт-часы или беспроводные наушники.

Но логику производителей понять также можно. В первое время сгибаемые гаджеты, совмещающие в себе смартфоны и планшеты, возможно, будут продвигаться как устройства для энтузиастов, которые хотят попробовать нечто новое, пока недоступное для всех остальных.

