Мнение: зачем нужны сгибающиеся смартфоны

Сегодня в Барселоне завершится выставка MWC-2019. За несколько дней пресс-конференций на ней образовался новый тренд — 5G-сети и сгибающиеся смартфоны. И если появления 5G в Беларуси в ближайшее время ожидать вряд ли стоит, то складные смартфоны с гибкими дисплеями вот-вот выйдут в продажу. Мы попытались разобраться, в чем могут заключаться главные плюсы таких аппаратов, а в чем — недостатки.



Huawei Mate X. Фото: The Verge

Вся информация ниже — пока только наши предположения. 42.TUT.BY и большинству других техно-изданий со всего мира пока не удалось «пощупать» гаджеты самим — почти все производители поместили устройства в закрытые стенды за стекло. Из-за этого провести с новинками достаточно времени, чтобы сделать полные выводы, еще не получилось.

Нечто принципиально новое

С момента анонса первого поколения iPhone Стивом Джобсом в 2007 году общий дизайн практически всех современных смартфонов не изменялся — экран на фронтальной панели, кнопки по бокам, сзади камера. С годами внешне такой моноблок оставался прежним — дисплеи становились больше, появлялись дополнительные модули камер, сканеры отпечатков пальцев и системы распознавания лиц, но общая концепция сохранялась.



Samsung Galaxy Fold. Фото: The Verge

Складные устройства со сгибающимися дисплеями — нечто принципиально новое. Из-за своей конструкции они могут использоваться и как обычные смартфоны, так и небольшие планшеты (подробнее об этом чуть позже). В общем, таскать с собой сразу два девайса становится необязательно.

Реализация этой идеи у производителей разная. Например, у Samsung Galaxy Fold дисплей сгибается вовнутрь, у Huawei Mate X — наружу. Motorola готовит к возвращению смартфон в форме раскладушки, где вместо клавиш будет один огромный дисплей. Xiaomi работает над гаджетом, у которого дисплей будет сгибаться по краям:

Какой вариант удобнее, пока не понятно. Как мы уже говорили выше, журналистов до новинок не допустили — показ гаджетов ограничился закрытыми стендами или максимум демонстрацией устройств в руках представителей компаний.

Впрочем, выяснить, комфортно ли пользоваться складными сгибающимися устройствами в повседневной жизни получится уже совсем скоро — тот же Galaxy Fold появится в продаже в соседней России с 26 апреля. Huawei Mate X выйдет в середине года.

Улучшенная многозадачность и нехватка оптимизированных приложений?

Одна из главных фишек сгибающихся смартфонов — работа в режиме планшета, когда экран разложен и занимает практически всю переднюю панель. Производители заявляют, что в таком положении получится взаимодействовать сразу с несколькими (как минимум, с тремя) приложениями — и быстро переключаться между ними.

Еще один вариант — запустить приложение в режиме смартфона (например, Google карты), а потом открыть экран целиком и получить его развернутую версию — с большим количеством информации.

Но предположим, что с подобными оптимизированным приложениями, а вернее с их количеством, могут возникнуть проблемы. Обычно Android-разработчики не особо охотно обновляют свои программы и для «классических» смартфонов, не говоря уже о малознакомых для рынка сгибающихся устройствах — нишевых продуктов, на создание софта для которых наверняка будет уходить еще больше времени.

Проще говоря, стартовый пакет программ от Google, скорее всего, будет работать в обоих режимах (смартфон и планшет) на большинстве сгибающихся устройств. Но о более глубокой интеграции, когда любая программа сможет автоматически изменяться, речи пока не идет.

На сколько надежны сгибающиеся гаджеты

Чем сложнее конструкция любой техники, тем выше шанс того, что она может выйти из строя. Смартфоны с гибкими дисплеями — как раз такой случай, ведь в них используются конструкции с шарнирными механизмами, открывающими дисплеи во всю панель. На сколько они будут надежны — не ясно.

Кроме того, пока еще не до конца понятно, как сами сгибающиеся дисплеи покажут себя на месте сгибов — будут ли там образовываться заломы или другие дефекты? А что случится, если девайс упадет дисплеем вниз — его получится отремонтировать, или придется покупать новый гаджет?

Гибкие смартфоны очень дорогие

Обычные (не складывающиеся) флагманские смартфоны сегодня стоят больше тысячи долларов, но устройства со сгибающимися дисплеями станут еще дороже.

Для примера: топовый Galaxy Fold от Samsung будет продаваться от 1980 долларов, Huawei Mate X — от 2299 евро. За такие деньги получится купить сразу несколько гаджетов — хватит и на обычный топовый телефон, и на планшет, и даже на какие-нибудь смарт-часы или беспроводные наушники.

Но логику производителей понять также можно. В первое время сгибаемые гаджеты, совмещающие в себе смартфоны и планшеты, возможно, будут продвигаться как устройства для энтузиастов, которые хотят попробовать нечто новое, пока недоступное для всех остальных.

for the record i got the iPhone 1. used it for about a month then switched back to my blackberry. i imagine folding phones will be the same; show potential for the future but can't match today's standard devices when it comes to usability. — Casey Neistat (@CaseyNeistat) 24 февраля 2019 г.

Известный блогер Casey Neistat в своем Twitter написал: «я попользовался первым iPhone месяц и вернулся на Blackberry. Думаю, со складывающимися телефонами будет что-то похожее. Они покажут потенциал на будущее, но не смогут соответствовать сегодняшним стандартам удобства».

Обещаем проверить это, как только гаджеты попадут к нам на полноценный обзор!