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Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

28.02.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области проживают более 63 тыс. семей с детьми. Практически каждая третья из них - многодетная. Больше всего их насчитывается в Бресте, Барановичах и Пинске, а также в Столинском, Кобринском и Лунинецком районах. Чтобы узнать о буднях и праздниках большой семьи, корреспонденты БЕЛТА отправились в агрогородок Медно Брестского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

Со своей будущей женой Павел Сетунов познакомился в армии. Мужчина - родом из Слуцка. Служить его отправили на белорусско-польскую границу, на погранзаставу "Знаменка" рядом с одноименной деревней. В это время на местной почте оператором трудилась его ровесница Анна. Там молодые люди познакомились, понравились друг другу и стали общаться. Продолжили общение и после того, как Павел вернулся домой после демобилизации. Обещал приехать назад через полгода, и слово свое сдержал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

"Приехал через пять месяцев. Последний раз мы виделись 7 июля, а вернулся он 7 декабря. Через восемь месяцев сыграли свадьбу. Нам было по 22 года. Детей тогда не планировали: отдельного жилья не было, да и хотелось пожить для себя. Но через год у нас появился первый ребенок - дочь Дарья", - говорит Анна.

В то время супруги жили в ее родительском доме в агрогородке Медно. С появлением на свет первенца стали подыскивать варианты отдельного жилья. "Предлагали построить двухкомнатную квартиру в Знаменке. Мы задумались: вдруг детей больше будет, станет тесно, - и отказались. Переехали в старенький дом брата жены. Обновили и переделали, что необходимо, провели газ, воду, канализацию", - отмечает глава семейства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

В 2012 году у Сетуновых родился сын Матвей. Тогда же супруги получили участок для строительства дома. По словам мужа и жены, они всегда мечтали минимум о двоих детях. Наличие собственного жилья стало одним из ключевых в решении стать многодетными родителями, поэтому спустя два года в семье появилась дочь Вера.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

Дом начали строить своими силами, помогали родители. "Возвели коробку, накрыли крышу. Год назад как многодетным нам предложили жилищную субсидию по указу №240, мы стали достраивать дом. Снаружи почти все готово, остались внутренние работы. С потеплением продолжим стройку", - поделился планами Павел.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

Он вот уже 11 лет трудится водителем на складе хранения нефтепродуктов Бернады. Жена работает библиотекарем в школе. Старшая дочь Дарья учится в школе, Матвей и Вера ходят в детский сад. По вечерам большая семья любит собраться вместе, поиграть в настольные игры. В последнее время детям особенно полюбилось домино. В выходные семейство старается выбраться на прогулку в Брест или, например, в Кобринский аквапарк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

"Стараемся разнообразить досуг. Зимой, когда есть снег, ходим кататься на горку, летом - в лес, на озеро, катаемся на велосипедах. Сидеть дома скучно. Вроде в округе детей много, но, видимо, в наше время все сидят в телефонах и компьютерах. Должны быть другие развлечения", - считает Анна. Например, всем вместе что-то готовить. "Любимое блюдо детворы - макароны с сосисками. Делаем пиццу, кексы, хворост, иногда лепим домашние чебуреки. Детям интересно: тесто нужно помять, фигурки вырезать", - добавляет мама.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

По возможности Павел тоже радует родных кулинарными талантами. Особенно хорошо у него удаются картошечка в горшочках, щи, гороховый суп, плов. Но сейчас значительную часть свободного времени мужчина посвящает строительству дома. Нас приглашают на небольшую экскурсию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

В доме, площадь которого около 120 кв.м, просторно и для большой семьи. Что мог, глава семейства делал самостоятельно, в более сложных работах помогали профессиональные строители. "Для себя, семьи все делается в охотку. Еще больше подстегивает, когда видишь результат. Родственники уже в ожидании, когда можно будет приступать к внутренней отделке. Планы такие, чтобы Новый 2020 год встретить в своем доме, будем стараться", - обещают супруги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

Павел и Анна подчеркивают, что быстрее сбыться их общей мечте помогла финансовая помощь государства. "Быть родителем - большое счастье. Прежде всего в жизни нужно рассчитывать на свои силы, однако поддержка государства очень важна. Хотелось, чтобы появлялись какие-то новые формы, меры стимулирования рождаемости", - отметил мужчина. Его жена добавила, что хороший пример - программа семейного капитала. В Брестской области за его назначением с 2015 года обратились 13 тыс. многодетных семей.

Супруги признаются, что и сами бы воспользовались такой возможностью при рождении четвертого ребенка - в новом доме места всем хватит.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

Фото Вадима ЯКУБЕНКА

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 68
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  В Брестской области проживают более 63 тыс. семей с детьми. Практически каждая третья из них - многодетная. Больше всего их насчитывается в Бресте, Барановичах и...
 
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