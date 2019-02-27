Умноженная на три радость, или Какими заботами живет многодетная семья из Медно

В Брестской области проживают более 63 тыс. семей с детьми. Практически каждая третья из них - многодетная. Больше всего их насчитывается в Бресте, Барановичах и Пинске, а также в Столинском, Кобринском и Лунинецком районах. Чтобы узнать о буднях и праздниках большой семьи, корреспонденты БЕЛТА отправились в агрогородок Медно Брестского района.



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Со своей будущей женой Павел Сетунов познакомился в армии. Мужчина - родом из Слуцка. Служить его отправили на белорусско-польскую границу, на погранзаставу "Знаменка" рядом с одноименной деревней. В это время на местной почте оператором трудилась его ровесница Анна. Там молодые люди познакомились, понравились друг другу и стали общаться. Продолжили общение и после того, как Павел вернулся домой после демобилизации. Обещал приехать назад через полгода, и слово свое сдержал.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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"Приехал через пять месяцев. Последний раз мы виделись 7 июля, а вернулся он 7 декабря. Через восемь месяцев сыграли свадьбу. Нам было по 22 года. Детей тогда не планировали: отдельного жилья не было, да и хотелось пожить для себя. Но через год у нас появился первый ребенок - дочь Дарья", - говорит Анна.

В то время супруги жили в ее родительском доме в агрогородке Медно. С появлением на свет первенца стали подыскивать варианты отдельного жилья. "Предлагали построить двухкомнатную квартиру в Знаменке. Мы задумались: вдруг детей больше будет, станет тесно, - и отказались. Переехали в старенький дом брата жены. Обновили и переделали, что необходимо, провели газ, воду, канализацию", - отмечает глава семейства.



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В 2012 году у Сетуновых родился сын Матвей. Тогда же супруги получили участок для строительства дома. По словам мужа и жены, они всегда мечтали минимум о двоих детях. Наличие собственного жилья стало одним из ключевых в решении стать многодетными родителями, поэтому спустя два года в семье появилась дочь Вера.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Дом начали строить своими силами, помогали родители. "Возвели коробку, накрыли крышу. Год назад как многодетным нам предложили жилищную субсидию по указу №240, мы стали достраивать дом. Снаружи почти все готово, остались внутренние работы. С потеплением продолжим стройку", - поделился планами Павел.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Он вот уже 11 лет трудится водителем на складе хранения нефтепродуктов Бернады. Жена работает библиотекарем в школе. Старшая дочь Дарья учится в школе, Матвей и Вера ходят в детский сад. По вечерам большая семья любит собраться вместе, поиграть в настольные игры. В последнее время детям особенно полюбилось домино. В выходные семейство старается выбраться на прогулку в Брест или, например, в Кобринский аквапарк.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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"Стараемся разнообразить досуг. Зимой, когда есть снег, ходим кататься на горку, летом - в лес, на озеро, катаемся на велосипедах. Сидеть дома скучно. Вроде в округе детей много, но, видимо, в наше время все сидят в телефонах и компьютерах. Должны быть другие развлечения", - считает Анна. Например, всем вместе что-то готовить. "Любимое блюдо детворы - макароны с сосисками. Делаем пиццу, кексы, хворост, иногда лепим домашние чебуреки. Детям интересно: тесто нужно помять, фигурки вырезать", - добавляет мама.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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По возможности Павел тоже радует родных кулинарными талантами. Особенно хорошо у него удаются картошечка в горшочках, щи, гороховый суп, плов. Но сейчас значительную часть свободного времени мужчина посвящает строительству дома. Нас приглашают на небольшую экскурсию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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В доме, площадь которого около 120 кв.м, просторно и для большой семьи. Что мог, глава семейства делал самостоятельно, в более сложных работах помогали профессиональные строители. "Для себя, семьи все делается в охотку. Еще больше подстегивает, когда видишь результат. Родственники уже в ожидании, когда можно будет приступать к внутренней отделке. Планы такие, чтобы Новый 2020 год встретить в своем доме, будем стараться", - обещают супруги.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63924.php

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Павел и Анна подчеркивают, что быстрее сбыться их общей мечте помогла финансовая помощь государства. "Быть родителем - большое счастье. Прежде всего в жизни нужно рассчитывать на свои силы, однако поддержка государства очень важна. Хотелось, чтобы появлялись какие-то новые формы, меры стимулирования рождаемости", - отметил мужчина. Его жена добавила, что хороший пример - программа семейного капитала. В Брестской области за его назначением с 2015 года обратились 13 тыс. многодетных семей.

Супруги признаются, что и сами бы воспользовались такой возможностью при рождении четвертого ребенка - в новом доме места всем хватит.



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Фото Вадима ЯКУБЕНКА