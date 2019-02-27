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Беларусбанк решил пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке

28.02.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом сообщили FINANCE.TUT.BY в колл-центре банка. При этом кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке) банк продолжит выдавать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63922.php

Беларусбанк решил пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке

Фото: TUT.BY

Напомним, с 8 ноября Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Банк также поднял процентные ставки по кредитам на строительство до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). До повышения — 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи.

С 1 февраля банк возобновил кредитование физлиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составила 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). "По кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя–физлица", — сообщали в банке. 

В марте банк продолжит выдавать кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке). "На покупку жилья у организаций застройщиков в новостройках по договору купли-продажи банк кредиты выдает. Процентная ставка по этим кредитам — ставка рефинансирования плюс 5,4 процентных пункта. Это 15,4%. Но расчет суммы кредита производится исходя из платежеспособности кредитополучателя. Только исходя из доходов того, кто обращается за кредитом, рассчитывается сумма, которую он может получить", — уточнили в колл-центре банка.

 
 
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  Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом...
 
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