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Беларусбанк решил пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке
28.02.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом сообщили FINANCE.TUT.BY в колл-центре банка. При этом кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке) банк продолжит выдавать.
Фото: TUT.BY
Напомним, с 8 ноября Беларусбанк
С 1 февраля банк
В марте банк продолжит выдавать кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке). "На покупку жилья у организаций застройщиков в новостройках по договору купли-продажи банк кредиты выдает. Процентная ставка по этим кредитам — ставка рефинансирования плюс 5,4 процентных пункта. Это 15,4%. Но расчет суммы кредита производится исходя из платежеспособности кредитополучателя. Только исходя из доходов того, кто обращается за кредитом, рассчитывается сумма, которую он может получить", — уточнили в колл-центре банка.
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Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом...
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