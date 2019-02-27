В Волкоставце горел телятник

28 февраля в 05.13 в ЦОУ РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Волкоставец. Горело здание телятника, принадлежащего ОАО «Агро Нива». На момент пожара в нем находились 70 телят (возраст 1-2 года). К счастью, работниками хозяйства их удалось эвакуировать до прибытия подразделений МЧС.





Пожар ликвидирован в 06.04. Огнем уничтожена кровля пристройки здания, внутренняя отделка, имущество. Основное здание не повреждено, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.