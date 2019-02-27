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В Волкоставце горел телятник
28.02.2019 17:05 — Разное | Навiны Камянеччыны
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28 февраля в 05.13 в ЦОУ РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Волкоставец. Горело здание телятника, принадлежащего ОАО «Агро Нива». На момент пожара в нем находились 70 телят (возраст 1-2 года). К счастью, работниками хозяйства их удалось эвакуировать до прибытия подразделений МЧС.
Пожар ликвидирован в 06.04. Огнем уничтожена кровля пристройки здания, внутренняя отделка, имущество. Основное здание не повреждено, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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28 февраля в 05.13 в ЦОУ РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Волкоставец. Горело здание телятника, принадлежащего ОАО «Агро... Сообщение В Волкоставце горел телятник...
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