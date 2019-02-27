На Вторых Европейских играх специалисты возьмут 600 допинг-проб

В Беларуси будут работать пункты допингового контроля, сообщает телеканал «МИР 24». Страна готовится ко Вторым Европейским играм.

Специалисты будут проводить контроль на всех спортивных объектах. Во время международного спортивного форума возьмут около 600 допинг-проб. К работе привлекут 30 иностранных и 10 белорусских специалистов. Им помогут две сотни волонтеров. Пробы участников будут ежедневно отправлять самолетом в лабораторию в Австрии.

«У нас уже есть обученные курьеры. Требования по перемещению крови очень специфичные. Колебания температуры и сроки доставки должны быть минимальны. Только курьерская доставка поможет нам выполнить этот стандарт», – пояснил директор национального Антидопингового агентства Денис Мужжухин.

Вопросы логистики отработали на международном турнире по самбо. Уже готовы результаты допинг-проб спортсменов.