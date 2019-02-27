Спасатели Волковысской ПАСЧ № 3 стали спасателями месяца





Огнеборцы Сергей Ковалевич, Алексей Зубко, Виталий Ситко, Олег Колодко и Владимир Автух стали спасателями января по версии МЧС.

Утром 17 января в службу 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в гп. Россь. По прибытии к месту вызова отделения спасателей обнаружено открытое горение кровли жилого дома. В кухне на полу бойцы МЧС обнаружили в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух хозяина. На момент возникновения пожара он находился в доме, спал. Бригадой скорой медицинской поморщи мужчина госпитализирован.

В результате пожара уничтожено имущество в прихожей комнате, повреждены кровля, перекрытие, стены. Семья временно будет проживать у знакомых. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.

Подпишитесь на наш канал в