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Спасатели Волковысской ПАСЧ № 3 стали спасателями месяца

28.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Спасатели Волковысской ПАСЧ № 3 стали спасателями месяца

Огнеборцы Сергей Ковалевич, Алексей Зубко, Виталий Ситко, Олег Колодко и Владимир Автух стали спасателями января по версии МЧС.

Утром 17 января в службу 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в гп. Россь. По прибытии к месту вызова отделения спасателей обнаружено открытое горение кровли жилого дома. В кухне на полу бойцы МЧС обнаружили в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух хозяина. На момент возникновения пожара он находился в доме, спал. Бригадой скорой медицинской поморщи мужчина госпитализирован.

В результате пожара уничтожено имущество в прихожей комнате, повреждены кровля, перекрытие, стены. Семья временно будет проживать у знакомых. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.

 

 

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Огнеборцы Сергей Ковалевич, Алексей Зубко, Виталий Ситко, Олег Колодко и Владимир Автух стали спасателями января по версии МЧС. ...
 
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