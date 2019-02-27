Найдено тело жителя Брестского района, пропавшего в новогоднюю

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Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами ОСВОД в деревне Комаровка Брестского района обнаружено тело мужчины. Его одежда по внешним признакам совпадает с той, которая была на пропавшем в январе. Официальный представитель УСК по Брестской областирассказал:Напомним, 26-летний Николай Бетеня перестал выходить на связь с родными 1 января. В этот же день около 06.30 он после конфликта со знакомыми ушел из съемного дома в деревне Комаровка, где компания из 19 человек праздновала Новый год. Второго января в милицию обратилась сестра пропавшего и рассказала о его бесследном исчезновении.УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство).