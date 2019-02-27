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Найдено тело жителя Брестского района, пропавшего в новогоднюю

28.02.2019 18:09 — Разное | UDF  
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Фото: sb.by
В пруду в деревне Комаровка под Брестом обнаружено тело мужчины. Предположительно это Николай Бетеня, которого искали с января.

Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами ОСВОД в деревне Комаровка Брестского района обнаружено тело мужчины. Его одежда по внешним признакам совпадает с той, которая была на пропавшем в январе Николае Бетеня. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:

— На месте обнаружения трупа работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личность мужчины и обстоятельства его смерти.

Напомним, 26-летний Николай Бетеня перестал выходить на связь с родными 1 января. В этот же день около 06.30 он после конфликта со знакомыми ушел из съемного дома в деревне Комаровка, где компания из 19 человек праздновала Новый год. Второго января в милицию обратилась сестра пропавшего и рассказала о его бесследном исчезновении.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство).

 
Теги: Брест
 
 
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В пруду в деревне Комаровка под Брестом обнаружено тело мужчины.
 
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