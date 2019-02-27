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В экстремистский список добавили восемь песен. Их лучше удалить из плейлиста
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В список вносят те материалы, которые суд признал экстремистскими. В феврале такое решение вынес суд Центрального района Гомеля по поводу восьми аудиозаписей.
Вот их названия с некоторыми сокращениями: «MC Gapon — (…) mtz-ripo», «Околорэп — Откровенный фашизм», «Неизвестен — Неман-Гродно», «TAZ — Опомнись же Русский», «NeBrat — Rossiya», «Ёж — Будь Белым».
Еще две песни принадлежат российским группам «Коррозия металла» и «Коловрат». Композиции «(…) спасай Россию» и «(…) убирайся вон» уже много лет запрещены и в соседней стране. В основном, песни по своему содержанию националистические.
Даже после запрета их сегодня можно найти в соцсетях. Но законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов. Таковым могут посчитать даже их репост или сохранение себе на страничку. Поэтому удалить их нужно самостоятельно.
Недавно «Вконтакте» ввели функцию, чтобы скрыть свои записи на стене от других пользователей. Как удалить свои данные из других соцсетей — TUT.BY писал ранее.
Ранее, с декабря, в черный список внесли также странички и сайты с информацией об анархизме, оскорбительные аббревиатуры в адрес силовиков, видео о национализме.
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В очередной раз Министерство информации обновило черный список.
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