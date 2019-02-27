ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В экстремистский список добавили восемь песен. Их лучше удалить из плейлиста

28.02.2019 17:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В очередной раз Министерство информации обновило черный список, где перечислены запрещенные в Беларуси сайты, книги, предметы и даже фразы. Теперь там есть восемь песен, за репост которых могут оштрафовать и даже завести дело.

В список вносят те материалы, которые суд признал экстремистскими. В феврале такое решение вынес суд Центрального района Гомеля по поводу восьми аудиозаписей.

Вот их названия с некоторыми сокращениями: «MC Gapon — (…) mtz-ripo», «Околорэп — Откровенный фашизм», «Неизвестен — Неман-Гродно», «TAZ — Опомнись же Русский», «NeBrat — Rossiya», «Ёж — Будь Белым».

Еще две песни принадлежат российским группам «Коррозия металла» и «Коловрат». Композиции «(…) спасай Россию» и «(…) убирайся вон» уже много лет запрещены и в соседней стране. В основном, песни по своему содержанию националистические.

Даже после запрета их сегодня можно найти в соцсетях. Но законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов. Таковым могут посчитать даже их репост или сохранение себе на страничку. Поэтому удалить их нужно самостоятельно.

Недавно «Вконтакте» ввели функцию, чтобы скрыть свои записи на стене от других пользователей. Как удалить свои данные из других соцсетей — TUT.BY писал ранее.

Ранее, с декабря, в черный список внесли также странички и сайты с информацией об анархизме, оскорбительные аббревиатуры в адрес силовиков, видео о национализме.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной раз Министерство информации обновило черный список.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго Беларуси рассматривает возможность экспорта электроэнергии с БелАЭС в страны ЕАЭС, Польшу, Украину, Балтию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика