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Шуневич хочет ввести систему баллов, чтобы бороться с водителями-преступниками
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МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге,
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МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге, пишет...
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