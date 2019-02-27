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Шуневич хочет ввести систему баллов, чтобы бороться с водителями-преступниками

28.02.2019 18:02 — Разное | KYKY  
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МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге, пишет «БелТА».

Такое предложение, кроме прочих, МВД готовит к совещанию Лукашенко с силовым блоком. Оно хочет ужесточить ответственность для тех водителей, которые умышленно и систематически нарушают правила десятки раз в год. Так, Игорь Шуневич, министр внутренних дел, заявляет: «Мы предлагаем ввести балльную систему реагирования на нарушения в отношении таких граждан с перспективой временного лишения их возможности управлять транспортными средствами».

Он убежден, что такая система не является новой: во многих странах эта практика уже существует, она, с его слов, показывает лишь положительные результаты. 

Как будет работать система

Принцип работы балльной системы такой: за определенные нарушения будут начисляться баллы – в разных количествах в зависимости от тяжести «проступка». Когда беларус наберет заранее установленный порог баллов, его временно лишат водительских прав.

 
 
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МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге, пишет...
 
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