МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге, пишет «БелТА».



Такое предложение, кроме прочих, МВД готовит к совещанию Лукашенко с силовым блоком. Оно хочет ужесточить ответственность для тех водителей, которые умышленно и систематически нарушают правила десятки раз в год. Так, Игорь Шуневич, министр внутренних дел, заявляет: «Мы предлагаем ввести балльную систему реагирования на нарушения в отношении таких граждан с перспективой временного лишения их возможности управлять транспортными средствами».



Он убежден, что такая система не является новой: во многих странах эта практика уже существует, она, с его слов, показывает лишь положительные результаты.



Как будет работать система



Принцип работы балльной системы такой: за определенные нарушения будут начисляться баллы – в разных количествах в зависимости от тяжести «проступка». Когда беларус наберет заранее установленный порог баллов, его временно лишат водительских прав.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шуневич хочет ввести систему баллов, чтобы бороться с водителями-преступниками МВД всерьез намерено усилить борьбу с нарушителями ПДД. Оно предложило ввести в Беларуси систему баллов – все для противостояния преступлениям на дороге, пишет...