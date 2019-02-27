В магазине «Слободской» на Сурганова – нарушения

Работники Горецкого РОЧС проверили магазин «Слободской» на улице Сурганова на соответствия противопожарным требованиям. Обнаружены нарушения.





Было выявлено, что не переработаны план эвакуации людей при пожаре и инструкция по пожарной безопасности. Не определена категория по взрывопожарной опасности для складского помещения. Не заключен договор на проведение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с организацией, имеющей лицензию МЧС РБ.

Работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности, не был подготовлен по программе пожарно-технического минимума. Замок на наружной двери, расположенной на пути эвакуации из здания, лишен возможности свободного открывания изнутри без ключа.

Директору предприятия вручены рекомендации и установлен срок информирования об их выполнении.

Дмитрий Андросенко, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС