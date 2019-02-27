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В магазине «Слободской» на Сурганова – нарушения

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Работники Горецкого РОЧС  проверили магазин «Слободской» на улице Сурганова на  соответствия противопожарным требованиям. Обнаружены нарушения.

 

В магазине «Слободской» на Сурганова – нарушения
Директором магазина «Слободской» (Сурганова, 53)  является А. Евменов.

 

Было выявлено, что не переработаны план эвакуации людей при пожаре и инструкция по пожарной безопасности. Не определена категория по взрывопожарной опасности для складского помещения. Не заключен договор на проведение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с организацией, имеющей лицензию МЧС РБ.

Работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности, не был подготовлен по программе пожарно-технического минимума. Замок на наружной двери, расположенной на пути эвакуации из здания, лишен возможности свободного открывания изнутри без ключа.

Директору предприятия вручены рекомендации и установлен срок информирования об их выполнении.

Дмитрий Андросенко, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС


 
Теги: Могилев
 
 
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  Работники Горецкого РОЧС  проверили магазин «Слободской» на улице Сурганова на  соответствия противопожарным требованиям. Обнаружены нарушения.     Было...
 
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