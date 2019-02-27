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В Светлогорске Renault после удара об автобус влетел в опору рекламного щита, водитель погиб
В Светлогорске водитель Renault врезался в автобус, а затем в мачту рекламного щита и погиб,
Трагедия произошла 28 февраля, около 16 часов, на улице Заводской. Поворачивая налево, в сторону остановки «Урал», водитель городского автобуса остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. В это время сзади по касательной его зацепил Renault. От удара легковушку отбросило вправо и буквально впечатало в стойку рекламного щита.
29-летний водитель оказался зажат внутри машины. Спасатели достали пострадавшего из искореженного авто, но травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.
Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.
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Трагедия произошла 28 февраля, около 16 часов на улице Заводской.
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