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В Светлогорске Renault после удара об автобус влетел в опору рекламного щита, водитель погиб

28.02.2019 19:25 — Разное | Tut.by  
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В Светлогорске водитель Renault врезался в автобус, а затем в мачту рекламного щита и погиб, сообщает ranak.me.


Трагедия произошла 28 февраля, около 16 часов, на улице Заводской. Поворачивая налево, в сторону остановки «Урал», водитель городского автобуса остановился, чтобы пропустить встречный транспорт. В это время сзади по касательной его зацепил Renault. От удара легковушку отбросило вправо и буквально впечатало в стойку рекламного щита.


29-летний водитель оказался зажат внутри машины. Спасатели достали пострадавшего из искореженного авто, но травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.

 
 
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Трагедия произошла 28 февраля, около 16 часов на улице Заводской.
 
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