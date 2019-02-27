Жодинские директора превышают скорость на служебных авто, а штрафы за них платят подчиненные

ex-press.by . В Жодино идет следствие в отношении руководителя предприятия, который использовал служебное положение: приписывал штрафы за превышение скорости на служебном автомобиле своим подчиненным, пишет





В тот момент, когда было зафиксировано превышение скорости на служебном транспорте предприятия, за рулем находился именно его руководитель. Жодинским городским отделом Следственного комитета 18 февраля возбуждено дело по ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление служебными полномочиями).









Год назад подобное дело уже расследовалось в Жодино. Директор одного из жодинских коммунальных унитарных предприятий неоднократно допускал превышение скоростного режима на служебных автомобилях, в том числе используемых в личных целях. В ГАИ он подавал сведения, что за рулем были его подчиненные — именно их впоследствии штрафовали за нарушение ПДД.