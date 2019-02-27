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Глава «Белнефтехима»: Цены на бензин будут продолжать расти

28.02.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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В этом году тактика повышения цен на автомобильное топливо останется такой же, как и раньше.



Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БелТА.

Напомним, что в прошлом году "Белнефтехим" повышал цены на бензин на 1 копейку больше 20 раз.

В этом году в начале года стоимость бензина и дизельного топлива снизилась. Однако в конце февраля цены на АЗС снова выросли. Рыбаков объяснил это ростом цен на нефть.


"В формировании розничной цены на бензин преобладающую долю занимает стоимость нефти. В сравнении с началом 2019 года в феврале стоимость нефти и на мировом рынке, и для наших НПЗ возросла. Поэтому по итогам мониторинга ситуации происходит корреляция цен на внутреннем рынке", - пояснил Андрей Рыбаков.

Председатель "Белнефтехима" говорит, что за 2018 год цена нефти для НПЗ в долларовом эквиваленте увеличилась на 13%, а цены на нефтепродукты выросли на 9%.

 
 
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В этом году тактика повышения цен на автомобильное топливо останется такой же, как и раньше.
 
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