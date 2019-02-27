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Нужна уважительная причина: в ЕС допустили перенос Brexit

28.02.2019 19:06 — Разное | Партизан  
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Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что дату выхода Великобритании из ЕС можно отложить, но для этого нужна уважительная причина.



Об этом он заявил после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает Wiener Zeitung.

"Расширение переговорного периода возможно, но вопрос всегда такой: зачем и почему", - сказал Барнье.

Барнье подчеркнул, что перенос Brexit должен иметь технические причины, в частности, для того, чтобы дать британскому парламенту возможность подготовки законодательства для имплементации соглашения о Brexit. В ином случае Лондон должен обосновать причину отсрочки.

"Проблему не следует откладывать, ее нужно решать", - заявил Барнье.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позволит британскому парламенту проголосовать за продление сроков выхода из Европейского Союза, если они не достигнут понимания по сделке об условиях Brexit.


Напомним, что Тереза Мэй заявила, что у парламента будет возможность провести окончательное голосование по сделке об условиях Brexit до 12 марта.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал разумным решение продлить сроки выхода Великобритании из Европейского Союза.

Меркель и Макрон поддержали перенос Brexit.

Три члена британского кабинета министров поддержали отсрочку Brexit в случае, если парламент не поддержит новое соглашение премьера Терезы Мэй с ЕС.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

 
 
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Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что дату выхода Великобритании из ЕС можно отложить, но для этого нужна уважительная причина.
 
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