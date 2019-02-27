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Даля Грибаускайте: «Прагматичный подход» к БелАЭС – попытка торговать безопасностью

28.02.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Президент Литвы призвала закрыть АЭС в Островце.



Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литве необходимо добиваться закрытия строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а разговоры о возможном "прагматичном подходе" по поводу станции, являются "попыткой торговать безопасностью людей", сообщает Delfi.

Об этом президент заявила в четверг, после того как премьер-министр Саулюс Сквернялис публично сказал о том, что у него есть для Минска предложение о "рациональном решении" в качестве альтернативы закрытию станции.

"Все разговоры и попытки торговать безопасностью жителей Литвы сегодня нельзя оправдать, и никогда они не будут оправданы", – отметила глава государства в распространенном президентской администрации заявлении.


По словам президента, не может быть "никаких прагматических подходов, за исключением того, что станция не может быть открыта, либо должна быть сразу же закрыта после ее завершения".

В присланном в четверг BNS комментарии она акцентировала, что "международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли", - сказала Д. Грибаускайте.


 
Теги: Минск
 
 
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