|
Украинцы не будут голосовать на Евровидении-2019
В этом году Евровидение пройдет без Украины. При этом НОТУ будет транслировать конкурс.
Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision
Жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет в нем участвовать. Об этом 28 февраля в ходе пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская.
"Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала она.
Напомним, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».
В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Евровидение пройдет без Украины. При этом НОТУ будет транслировать конкурс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)