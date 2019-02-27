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Украинцы не будут голосовать на Евровидении-2019

28.02.2019 18:38 — Разное | Партизан  
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В этом году Евровидение пройдет без Украины. При этом НОТУ будет транслировать конкурс.


Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision 

Жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет в нем участвовать. Об этом 28 февраля в ходе пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская. 

"Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала она.

Напомним, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».


В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.



 
 
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В этом году Евровидение пройдет без Украины. При этом НОТУ будет транслировать конкурс.
 
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