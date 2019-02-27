Украинцы не будут голосовать на Евровидении-2019

Евровидение 2019 пройдет в Израиле / фото instagram.com/eurovision





Жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет в нем участвовать. Об этом 28 февраля в ходе пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская.





"Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала она.



