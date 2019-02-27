Канопацкая: Осужденные по статье 328 должны подпасть под закон «Об амнистии»

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25 февраля Александр Лукашенко дал распоряжение разработать законопроект об амнистии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.





По словам Канопацкой, она будет использовать свои полномочия, «чтобы была отменена порочная практика», по которой осужденные по ст. 328 не включаются в список категорий заключенных, к которым применяется амнистия. Канопацкая отметила, что в действующем законодательстве нет препятствий для включения осужденных по первым двум частям (всего пять) ст. 328 в число тех, к кому может быть применена амнистия.





«Важно, чтобы при разработке законопроекта „Об амнистии“ осужденные по ст. 328 не остались изгоями, которыми являются в течение многих лет», — сказала депутат.









Канопацкая отметила, что в 2015 году, когда последний раз объявлялась амнистия, в соответствующем законе был прямой запрет на применение амнистии к осужденным по всем частям этой статьи.





С 1991 года в стране проведено 14 амнистий. По амнистии 2015 года на свободу вышло около 9 тыс. осужденных.





В программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» Валентин Сукало сообщил, что предстоящая амнистия, возможно, будет более широкая, чем обычно.