ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канопацкая: Осужденные по статье 328 должны подпасть под закон «Об амнистии»

28.02.2019 18:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Осужденные по статье 328 Уголовного кодекса должны подпасть под закон «Об амнистии», который будет разработан по случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Анна Канопацкая 27 февраля в Минске на круглом столе, посвященном перспективам изменения этой статьи, которая касается незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

25 февраля Александр Лукашенко дал распоряжение разработать законопроект об амнистии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

По словам Канопацкой, она будет использовать свои полномочия, «чтобы была отменена порочная практика», по которой осужденные по ст. 328 не включаются в список категорий заключенных, к которым применяется амнистия. Канопацкая отметила, что в действующем законодательстве нет препятствий для включения осужденных по первым двум частям (всего пять) ст. 328 в число тех, к кому может быть применена амнистия.

«Важно, чтобы при разработке законопроекта „Об амнистии“ осужденные по ст. 328 не остались изгоями, которыми являются в течение многих лет», — сказала депутат.


Канопацкая отметила, что в 2015 году, когда последний раз объявлялась амнистия, в соответствующем законе был прямой запрет на применение амнистии к осужденным по всем частям этой статьи.

С 1991 года в стране проведено 14 амнистий. По амнистии 2015 года на свободу вышло около 9 тыс. осужденных.

В программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» Валентин Сукало сообщил, что предстоящая амнистия, возможно, будет более широкая, чем обычно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осужденные по статье 328 Уголовного кодекса должны подпасть под закон «Об амнистии», который будет разработан по случаю 75-летия освобождения Беларуси от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главу финансового управления БМЗ "закрыли" на 7 лет - набрал взяток на $36 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика