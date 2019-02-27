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Главу финансового управления БМЗ "закрыли" на 7 лет - набрал взяток на $36 тысяч

28.02.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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28 февраля суд Жлобинского района вынес приговор экс-начальнику финансового управления БМЗ, а также представителю коммерческих структур.

Главу финансового управления БМЗ "закрыли" на 7 лет - набрал взяток на тысяч
фото носит иллюстративный характер
 Одного судили за получение, а второго — за дачу взятки.

На судебной скамье оказался бывший начальник финансового управления ОАО «БМЗ» и менеджер по продажам в СНГ, который работал от имени коммерческих структур.

Известно, что менеджер представлял интересы четырех фирм (Украина, Эстония, Китай), которые поставляли огнеупорные материалы на завод. Перед ними у предприятия имелась кредиторская задолженность. Чтобы с ними рассчитались, указано в материалах дела, в январе 2018-го начальник финуправления завода договорился помочь, но за вознаграждение себе в 2% от суммы переводов.

Позже он давал указания подчиненным сделать платежи. За что впоследствии получал взятки от менеджера, а затем напрямую от китайских бизнесменов.

Общие суммы взяток составили почти 15 тысяч евро и 19 тысяч долларов, указывает суд.


В итоге бывший заводчанин приговорен к 7 годам в колонии усиленного режима. У него конфискуют имущество и взыщут сумму взяток. Ему также запрещено еще пять лет занимать определенные должности.

Менеджера судили за дачу взяток и пособничество в этом (эпизоды с директорами фирм). Приговор — 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор еще не вступил в силу, и стороны могут его обжаловать.


 
 
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28 февраля суд Жлобинского района вынес приговор экс-начальнику финансового управления БМЗ, а также представителю коммерческих структур.
 
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Ивьевский край
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