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В Южной Корее задержали пьяного капитана российского судна, которое врезалось в мост - СМИ

28.02.2019 18:47 — Разное | Интерфакс  
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Капитан российского грузового cудна, врезавшегося в мост в Южной Корее, был пьян, его задержали, сообщает агентство "Ренхап".

По данным береговой охраны Южной Кореи, судно "Сигранд" (Seagrand) врезалось в мост Кванан в Пусане в 16:20 по местному времени (10:20 мск), а затем развернулось и пошло в обратном направлении.

Судно, отмечает агентство, повредило нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами.

Пострадавших в результате инцидента нет.

За 40 минут до того, как врезаться в мост, судно столкнулось с круизным лайнером, пришвартованном в порту, сообщает агентство.

После инцидента береговая охрана задержала судно и допросила его команду.

Капитан позднее был задержан по подозрению в том, что он исполнял свои обязанности в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство. По данным агентства, капитан судна - гражданин России.

В береговой охране сообщили, что в крови у капитала, чье имя не называется, обнаружили содержание алкоголя, почти втрое превышающее допустимое значение. У двух других членов экипажа алкоголь в крови не обнаружен, отмечает агентство.

В береговой охране пояснили, что употребление алкоголя на борту корабля не наказуемо, однако управлять кораблем, находясь в состоянии алкогольного опьянения нельзя.

Теперь южнокорейским властям предстоит выяснить, был ли капитан за штурвалом во время инцидента. Однако вне зависимости от результатов этой проверки, капитану все же могут предъявить обвинение за то, что он вышел в море нетрезвым, так как в любом случае именно он несет ответственность за судно, отмечает агентство.

Также южнокорейские власти пытаются установить, почему судно двигалось в сторону моста, в то время как оно должно было идти в противоположном направлении.

По данным властей, судно прибыло в Пусан утром в среду, там оно выгрузило 1495 тонн труб. В четверг оно вышло из порта и должно было направиться в порт приписки Владивосток. На борту судна, по данным "Ренхап" находилось 1415 тонн рулонной стали. После выхода из порта судно отклонилось от курса и пошло в противоположном направлении - к подвесному мосту, который является известной туристической достопримечательностью Пусана и вторым по длине в Южной Корее.

 
 
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Капитан российского грузового cудна, врезавшегося в мост в Южной Корее, был пьян, его задержали, сообщает агентство "Ренхап". По данным береговой охраны Южной Кореи,...
 
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