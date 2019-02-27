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БЖД организует регулярный контейнерный поезд до Румынии

28.02.2019 18:04 — Разное | Интерфакс  
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ГП "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги организует регулярный контейнерный поезд по маршруту Беларусь-Румыния, сообщили в пресс-службе БЖД.

"Новый контейнерный поезд с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли планируется отправить в адрес грузополучателя в первой декаде марта со станции Ганцевичи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав поезда будут включены 124 контейнера типа "Open Top", которые разместятся на 31 специализированной фитинговой платформе.

"Одним из главных преимуществ нового проекта является продуманная логистика, основу которой составляет скорость доставки груза - 39 часов", - отметили в БЖД.

Планируемый объем грузов на 2019 год - 120 тыс. тонн.

Партнерами БТЛЦ в данном проекте выступают Rail Cargo Logistics d.o.o.(Словения) и Захид Транс Сервис (Украина).

 
 
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ГП "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги организует регулярный контейнерный поезд по маршруту Беларусь-Румыния,...
 
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