Минэнерго Беларуси рассматривает возможность экспорта электроэнергии с БелАЭС в страны ЕАЭС, Польшу, Украину, Балтию

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич назвал в качестве возможных направлений экспорта электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС страны ЕАЭС, Польшу, Украину и страны Балтии.

"Реальные возможности экспорта будут определяться различными, в том числе внешними, факторами: конъюнктурой цен на электрическую энергию на внешних электроэнергетических рынках, в том числе на предполагаемом к созданию с 1 июля 2019 года общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза, а также сохранением имеющихся и развитием межгосударственных электрических связей с сопредельными странами, в том числе с Польшей, Украиной и странами Балтии", - сказал В.Каранкевич в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", комментируя возможности выхода БелАЭС на мировой рынок электроэнергии.

Он сообщил, что за 2018 год объем экспорта электроэнергии из Беларуси составил 1,04 млрд кВтч, что в семь раз превышает объем экспорта в 2017 году. "С вводом в работу Белорусской АЭС экспортный потенциал возрастет, при этом существующие межгосударственные линии электропередачи Белорусской энергосистемы позволяют обеспечить увеличение экспорта электроэнергии странам-импортерам. В настоящее время основным направлением экспорта белорусской электроэнергии является Литва", - отметил В.Каранкевич.

Он пояснил, что экспорт в Литву осуществляется в соответствии с правилами торговли энергобиржи NordРool в пределах устанавливаемой системным оператором Литвы АО "Litgid" пропускной способности торгового сечения "Беларусь-Литва".

Кроме того, Минэнерго рассчитывает, что внутреннее электропотребление в следующем после ввода БелАЭС году вырастет на 1,1 млрд кВтч, в 2026 году прирост потребления к текущему уровню составит 1,6 млрд кВтч.

"Сформирован межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. По итогам реализации мер прирост ожидается на уровне 1,6 млрд кВтч в год в 2026 году, в том числе 1,1 млрд кВтч в год в 2021 году (первый год после ввода АЭС)", - сказал В.Каранкевич.

По данным ГПО "Белэнерго", потребление электроэнергии в Беларуси в 2018 году составило 37,8 млрд кВтч (рост на 0,9 млрд кВтч, или на 2,4%), в том числе выработка на электростанциях "Белэнерго" составила 34,8 млрд кВтч (рост на 13,8%).

По словам министра, с учетом ввода АЭС определен потенциал роста электропотребления на период до 2025 года в наиболее энергоемких отраслях экономики. В частности, намечены инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в отраслях экономики - Минпром, Минтранс, Минжилкомхоз, Минстройархитектуры, концерны "Беллегпром", "Белнефтехим", "Беллесбумпром".

Он также отметил, что межведомственная рабочая группа готовит дополнительные предложения по приросту электропотребления. В частности, предусматриваются разработка и внедрение систем с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, планируется расширить использование электромобилей.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").