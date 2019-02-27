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Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания

28.02.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания главы государства народу и Национальному собранию, а это всегда программный и очень важный документ для всей страны. Об этом заявила пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания

Для Александра Лукашенко «Большой разговор» – это своего рода лакмусовая бумажка – возможность узнать, что волнует людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на эту тему – подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества

Говоря о круге участников завтрашней встречи, она отметила, что именно журналисты должны знать, о чем думают белорусские граждане, что их беспокоит. В свою очередь эксперты являются лидерами мнений.

Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания

Прямую трансляцию открытого диалога главы государства с общественностью смогут увидеть зрители телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Аудиотрансляцию в режиме реального времени организует Первый Национальный канал Белорусского радио.

Какие вопросы хотят адресовать Президенту? Спросили у жителей страны
 
 
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Новости Беларуси. «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного Послания главы государства народу и Национальному собранию, а это...
 
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