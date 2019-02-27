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В Беларуси создается Государственный энергетический и газовый надзор

28.02.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 92 о создании Государственного энергетического и газового надзора, сообщили в пресс-службе главы государства.

Создание нового учреждения обусловлено необходимостью обеспечить  независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций). Также с его появлением будут разделены функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью энерго- и газоснабжающих организаций. 

"Указ направлен на сохранение надзора за устойчивой работой объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, устойчивое функционирование энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 92 о создании Государственного энергетического и газового надзора, сообщили в пресс-службе главы...
 
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