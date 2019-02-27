В Беларуси создается Государственный энергетический и газовый надзор

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 92 о создании Государственного энергетического и газового надзора, сообщили в пресс-службе главы государства.

Создание нового учреждения обусловлено необходимостью обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций). Также с его появлением будут разделены функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью энерго- и газоснабжающих организаций.

"Указ направлен на сохранение надзора за устойчивой работой объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, устойчивое функционирование энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения", - отметили в пресс-службе.