Трамп хотел заключить в Ханое крупную сделку, а надо было согласиться на мелкую - эксперт

Президент США Дональд Трамп рассчитывал привезти с переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном крупную сделку, а нужно было бы согласиться на маленькую, считает профессор Института корейских исследований Свободного университета Берлина, специалист по вопросам политики Южной Кореи Ханнес Мозлер.

По его словам, второй за последние 70 лет саммит лидеров Северной Кореи и США завершился "не так хорошо, как многим хотелось бы".

"Не скажу, что это неудача, это половина успеха. Половина потому, что не было принято решений, достигнуто конкретных договоренностей", - сказал Х.Мозлер в четверг в интервью "Интерфаксу". Причину этому он видит в том, что "американцы выдвинули слишком много требований".

"Он сказал: мы хотим, чтобы вы открыли все свои ядерные установки, в том числе те, о которых раньше не знали. И я думаю, что на данный момент это было слишком большим требованием... Дональд Трамп хотел big deal (англ.: крупная сделка), он хотел все сразу положить на стол переговоров. Было бы лучше добиться small deal (англ.: мелкая сделка), договориться о первых конкретных шагах и дальше шаг за шагом сближать позиции", - считает немецкий профессор. Разумеется, в неудаче переговоров есть вина и Северной Кореи, считает он.

Тем не менее, разговор в Ханое, очевидно, прошел "достаточно позитивно поговорили, если послушать риторику Дональда Трампа, который обычно не скупится на негатив". "Ссоры не было, просто не было единства", - говорит Х.Мозлер.

По мнению эксперта, итоги встречи Д.Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое без сомнения отразятся на внутриполитической ситуации в Южной Корее.

"Проблема в том, что в Южной Корее есть поляризация политических партий и политического лагеря, в том, какую политику проводить в отношении Северной Кореи. Относительно новый прогрессивный президент Мун Чжэ Ин набирал очки благодаря тому, что добивался прогресса в вопросе КНДР... После этого неидеального мероприятия в Ханое можно представить, что правая консервативная оппозиция (ИФ - В Южной Корее) будет его критиковать и говорить: "Видишь, с Северной Кореей нельзя вести переговоры, они плохие, мы всегда говорили"", - считает Х.Мозлер.

Теперь, говорит он, правые консерваторы в Южной Корее будут пытаться "торпедировать процесс сближения" с Северной.

"Думаю, что после этой не совсем удачной встречи будет еще больше критики. И без того напряженная атмосфера в Южной Корее ухудшится", - уверен профессор.

Эксперты, опрошенные "Интерфаксом" в Германии, полагают, что всему виной - слишком высокие требования с обеих сторон и отсутствие желания идти на уступки как в США, так и в Северной Корее.

Что касается дальнейшего развития событий, то Х.Мозлер уверен - теперь северокорейский лидер будет вести консультации со своими партнерами. Это, в первую очередь, Китай.

"Могу предположить, что на обратном пути через Китай (многие говорят, что он может не ехать на поезде, а полететь обратно)... Вполне могу представить, что на обратном пути он заглянет к Си Цзиньпину и расскажет о встрече, за последние 8 месяцев они уже несколько раз встречались", - полагает собеседник агентства.

По ряду вопросов у представителей КНДР и Китая "общие интересы", считает он.

"Россия - тоже важный игрок в регионе, и у нее есть тут существенные интересы. До сих пор она была относительно пассивной или сдержанной, это разумно. Но совершенно точно, что за кулисами - мы знаем это - Россия будет вести консультации с Северной Кореей, как поступать дальше. Потому что не только исторически, но и сейчас Россия имеет в регионе важные интересы", - заключил Х.Мозлер.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Его итогом стала договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

В четверг в Ханое завершилась вторая встреча президента США Донал