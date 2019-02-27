﻿ Лукашенко подписал указ "О радиочастотном спектре". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ "О радиочастотном спектре"

28.02.2019 19:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 93 "О радиочастотном спектре", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документ направлен на совершенствование регулирования отношений в сфере использования радиочастотного спектра, гармонизацию законодательства с ранее принятыми нормативными правовыми актами, а также с международными правилами применения радиосвязи на морских судах", - говорится в сообщении.

Указом установлено, что размер платы за выделение и использование радиочастотного ресурса будет взиматься в эквивалентных размерах базовой арендной величины (в настоящее время установлен в евро по официальному курсу Национального банка).

При этом для нужд государственных учреждений образования при реализации проекта ”Электронная школа“ ежегодная плата за использование радиочастотного спектра ограничивается 15 размерами базовых арендных величин (базовая арендная величина сегодня составляет Br16,11). Это позволит оптимизировать бюджетные расходы и снизить финансовую нагрузку на учреждения образования.

В целях обеспечения национальной безопасности в сфере использования радиочастотного спектра вводятся правила, касающиеся порядка наблюдения за состоянием радиочастотного спектра на территории Беларуси, измерение параметров излучений радиоэлектронных средств.

Исключение сделано для организаций, являющихся радиочастотными службами, операторами сотовой электросвязи, а также для организаций, разрабатывающих и производящих высокочастотные устройства и радиоэлектронные средства. 

"Cовершенствование работы и модернизация радиочастотного спектра послужит дальнейшему развитию подвижной электросвязи и перспективных радиотехнологий", - отметили в пресс-службе.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 93 "О радиочастотном спектре", сообщили в пресс-службе главы государства. "Документ направлен на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели Волковысской ПАСЧ № 3 стали спасателями месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика