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Сегодня завершается работа над формированием списков плательщиков ЖКУ по полной стоимости

28.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Комиссии по координации работы по содействию занятости горрайисполкомов утвердят их на своих заседаниях. До 5 марта списки будут утверждены горрайисполкомами и администрациями города Гродно. До 7 марта их передадут в организации, начисляющие плату за ЖКУ. Те, кто попал в списки, за горячее водоснабжение за февраль заплатят по полной стоимости, за январь будет сделан перерасчет. 

Напомним, что не занятые в экономике собственники квартир должны были оплачивать горячее водоснабжение по полной стоимости с 1 января. Но им дали еще один шанс, сделав отсрочку на месяц. Как рассказал начальник управления службы занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Соболь, некоторые не занятые в экономике за этот период зарегистрировали ИП, оформили ремесленную деятельность, предъявили документы, подтверждающие работу за границей. В результате списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, за прошедший период сократились. 

В управлении службы занятости также рассказали, что ситуация на рынке труда Гродненщины сохраняется стабильной. В январе в органы по труду, занятости и социальной защите области за содействием в трудоустройстве обратились свыше 2 тысяч человек, из них 1,7 – тысячи зарегистрированы безработными (соответственно 89,7 и 91,1 процента к аналогичному периоду 2018 года). 

Сегодня завершается работа над формированием списков плательщиков ЖКУ по полной стоимости

Сохраняется высокая потребность нанимателей в рабочей силе. На 1 февраля организациями были заявлены в службу занятости сведения о наличии 11,6 тысячи свободных рабочих мест, из которых 61,5% – вакансии по рабочим профессиям. Численность безработных в сравнении с их количеством на 1 февраля 2018 года уменьшилась на 37%. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% к численности экономически активного населения и во всех регионах области не выходит за рамки прогнозного. 

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Татьяна АРКАДЬЕВА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Комиссии по координации работы по содействию занятости горрайисполкомов утвердят их на своих заседаниях. До 5 марта списки будут утверждены горрайисполкомами и...
 
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