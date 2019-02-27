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Слуцкий сыродельный комбинат взял золото на международной выставке «Продэкспо-2019»
28.02.2019 — Разное | Слуцк Город
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» принял участие в 26-ой Международный выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства «Продэкспо-2019», проходившей 11-15 февраля в Москве.
В рамках выставки предприятие награждено дипломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2019» и золотой медалью сразу за 9 продуктов:
Серебряной медали также удостоены мороженое и сыры.
Кроме этого, Копыльский и Любанский филиалы ОАО награждены почетными призами «Лучшее предприятие - 2019»,
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» принял участие в 26-ой Международный выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства «Продэкспо-2019», проходившей...
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