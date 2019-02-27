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Слуцкий сыродельный комбинат взял золото на международной выставке «Продэкспо-2019»

28.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий сыродельный комбинат взял золото на международной выставке «Продэкспо-2019»

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» принял участие в 26-ой Международный выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства «Продэкспо-2019», проходившей 11-15 февраля в Москве.

В рамках выставки предприятие награждено дипломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2019» и золотой медалью сразу за 9 продуктов:

  • молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5%
  • творог 9% «Классический» ТМ «Клецкая крыначка»
  • творог обезжиренный «Классический» ТМ «Клецкая крыначка»
  • сыр «Российский молодой» 50%
  • сыр «Голландский брусковый» 45%
  • сыр «Parmezan» 50%
  • сыр «Сливочный» 50%
  • сыр «Pesto Rosso» 50%
  • сыр «Мраморный» 45%

Серебряной медали также удостоены мороженое и сыры.

Кроме этого, Копыльский и Любанский филиалы ОАО награждены почетными призами «Лучшее предприятие - 2019», сообщается в Instagram «Слуцкого сыродельного комбината».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» принял участие в 26-ой Международный выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства «Продэкспо-2019», проходившей...
 
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