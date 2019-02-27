Слуцкий сыродельный комбинат взял золото на международной выставке «Продэкспо-2019»





ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» принял участие в 26-ой Международный выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства «Продэкспо-2019», проходившей 11-15 февраля в Москве.

В рамках выставки предприятие награждено дипломом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2019» и золотой медалью сразу за 9 продуктов:

молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5%

творог 9% « Классический » ТМ « Клецкая крыначка »

Классический ТМ Клецкая крыначка творог обезжиренный « Классический » ТМ « Клецкая крыначка »

Классический ТМ Клецкая крыначка сыр « Российский молодой » 50%

Российский молодой 50% сыр « Голландский брусковый » 45%

Голландский брусковый 45% сыр « Parmezan » 50%

Parmezan 50% сыр « Сливочный » 50%

Сливочный 50% сыр « Pesto Rosso » 50%

Pesto Rosso 50% сыр « Мраморный » 45%

Серебряной медали также удостоены мороженое и сыры.

Кроме этого, Копыльский и Любанский филиалы ОАО награждены почетными призами «Лучшее предприятие - 2019», сообщается в Instagram «Слуцкого сыродельного комбината».



Slutsk-Gorod.by