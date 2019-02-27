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Спустя месяц Николай Пенязь возвращается на должность зампреда по ЖКХ
28.02.2019 — Разное | Слуцк Город
С 1 марта на должность заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы строительства и ЖКХ, возвращается Николай Павлович Пенязь,
Яндрей Янчевсикй пояснил, что на текущий год Слуцкому району доведены повышенные показатели по строительству жилья, в том числе и для многодетных семей, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Обеспечение многодетных семей жильем – один из важнейших вопросов, который находится на особом контроле.
— При назначении нового руководителя, не имеющего определенного управленческого опыта, выполнение данного задания может быть под угрозой, —
Председатель райисполкома также выразил благодарность Николаю Пенязю за то, что тот не отказался помочь в решении государственно важных задач.
Напомним, Николая Павловича торжественно
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С 1 марта на должность заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы строительства и ЖКХ, возвращается Николай Павлович Пенязь.
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