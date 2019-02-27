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Спустя месяц Николай Пенязь возвращается на должность зампреда по ЖКХ

28.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Спустя месяц Николай Пенязь возвращается на должность зампреда по ЖКХ

С 1 марта на должность заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы строительства и ЖКХ, возвращается Николай Павлович Пенязь, сообщил в своём Twitter глава района Андрей Янчевский. Соответствующее решение принято в связи с организационно-производственной необходимостью.

Яндрей Янчевсикй пояснил, что на текущий год Слуцкому району доведены повышенные показатели по строительству жилья, в том числе и для многодетных семей, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Обеспечение многодетных семей жильем – один из важнейших вопросов, который находится на особом контроле.

— При назначении нового руководителя, не имеющего определенного управленческого опыта, выполнение данного задания может быть под угрозой, передаёт его слова «Слуцкий край».

Председатель райисполкома также выразил благодарность Николаю Пенязю за то, что тот не отказался помочь в решении государственно важных задач.

Напомним, Николая Павловича торжественно проводили в отставку 1 февраля этого года. 

 
 
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С 1 марта на должность заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы строительства и ЖКХ, возвращается Николай Павлович Пенязь.
 
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