Спустя месяц Николай Пенязь возвращается на должность зампреда по ЖКХ





С 1 марта на должность заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы строительства и ЖКХ, возвращается Николай Павлович Пенязь, сообщил в своём Twitter глава района Андрей Янчевский. Соответствующее решение принято в связи с организационно-производственной необходимостью.

Яндрей Янчевсикй пояснил, что на текущий год Слуцкому району доведены повышенные показатели по строительству жилья, в том числе и для многодетных семей, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Обеспечение многодетных семей жильем – один из важнейших вопросов, который находится на особом контроле.

— При назначении нового руководителя, не имеющего определенного управленческого опыта, выполнение данного задания может быть под угрозой, — передаёт его слова «Слуцкий край».

Председатель райисполкома также выразил благодарность Николаю Пенязю за то, что тот не отказался помочь в решении государственно важных задач.