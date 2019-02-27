В Брестском районе водолазы обнаружили тело мужчины

Водолазы ОСВОД обнаружили тело мужчины в водоеме в деревне Комаровка, сообщает БЕЛТА .

«Он одет в джинсы и рубашку, схожие по внешним признакам с одеждой пропавшего Николая Бетени. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства наступления смерти, а также личность мужчины», - сообщил официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Поиски 26-летнего жителя городского поселка Домачево ведутся уже почти два месяца. О его исчезновении сообщила сестра. Первого января утром брат ушел со съемного дома в деревне Комаровка и не вернулся.

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