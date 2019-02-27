Правительство консолидирует доли зарубежных нефтяных трейдеров

Постановление правительства о передаче долей ООО в хозяйственное ведение республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский нефтяной торговый дом» опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.









Передаются безвозмездно 50% ООО «Балтийская торговая компания» (Россия), 100% ООО «Белнефтехим-РОС» (Россия), 70% ООО с ИИ «БНХ УКРАИНА» (Украина), 90% ООО «Белнефтехим Шанхай Трейдинг Ко., Лтд» (Китай), 25% ООО «OIL LOGISTIC» (Латвия).





Ранее эти доли находились в хозведении Белорусского государственного концерна по нефти и химии.