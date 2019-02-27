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Правительство консолидирует доли зарубежных нефтяных трейдеров

28.02.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью передаются УП «Белорусский нефтяной торговый дом».

Постановление правительства о передаче долей ООО в хозяйственное ведение республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский нефтяной торговый дом» опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

 

Передаются безвозмездно 50% ООО «Балтийская торговая компания» (Россия), 100% ООО «Белнефтехим-РОС» (Россия), 70% ООО с ИИ «БНХ УКРАИНА» (Украина), 90% ООО «Белнефтехим Шанхай Трейдинг Ко., Лтд» (Китай), 25% ООО «OIL LOGISTIC» (Латвия).

Ранее эти доли находились в хозведении Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

 
 
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Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью передаются УП «Белорусский нефтяной торговый дом».
 
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