В Смоленской области уничтожили более 40 тонн яблок из Беларуси

27 февраля на полигоне АО «СпецАТХ» в Смоленской области (Россия) уничтожили четыре партии яблок общим весом 42,5 тонн яблок, ввезенных их Беларуси, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Проверка установила, что 9,5 тонн яблок были ввезены по поддельному фитосанитарному сертификату. 33 тонны транспортировались без сопроводительных документов.