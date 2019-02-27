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В Смоленской области уничтожили более 40 тонн яблок из Беларуси
33 тонны были ввезены без документов, а остальные – по поддельному фитосанитарному сертификату.
27 февраля на полигоне АО «СпецАТХ» в Смоленской области (Россия) уничтожили четыре партии яблок общим весом 42,5 тонн яблок, ввезенных их Беларуси, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Проверка установила, что 9,5 тонн яблок были ввезены по поддельному фитосанитарному сертификату. 33 тонны транспортировались без сопроводительных документов.
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33 тонны были ввезены без документов, а остальные – по поддельному фитосанитарному сертификату.
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