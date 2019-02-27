Порывистый ветер, гололедица. Синоптики объявили на 1 марта оранжевый уровень опасности

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1 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, днем местами кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...-6°С, днем по юго-западу максимальная температура воздуха +1...3°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.





Столичная Госавтоинспекция предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях риск возникновения ДТП очень высок. Во избежание происшествий на дороге ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную бдительность и осторожность.