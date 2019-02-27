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СУП «Ловжанское» уведомляет об общественном обсуждении

28.02.2019 — Разное | Герой працы  
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СУП «Ловжанское» уведомляет об общественном обсужденииСУП «Ловжанское» уведомляет о том, что подало заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение природного разрешения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что  Сельскохозяйственное унитарное                       предприятие «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское»);

211280, аг. Никитиха, ул. Витебская 32а, Шумилинского района Витебской обл. тел/факс 8 (02130)3 32 95 подал заявление в    Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта (ввод в эксплуатацию - июль 1956 г,  дата регистрации в ЕГР 03.01.2018  (предыдущая - с 23.10.1991 по 29.12.2017. Прекращение деятельности в результате реорганизации). Производственная специализация: мясо-молочная, продукция – мясо, молоко;  мощность - 5220 голов/год. Производственная деятельность является источниками загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха. Количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух составляет 326,900 т/год. Захоронению на полигоне ТКО подлежит 49,176 т/год отходов. Объем добычи (изъятия) воды составляет 228тыс.м3/год, объем сточных вод, отводимых с использованием полей фильтрации – 12тыс.м3/год.) находящегося в Витебская область,  Шумилинский район, агрогородок Никитиха,улица Витебская 32А.

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское»  (Унитарное предприятие «Ловжанское») планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2029 года.

Основные   мероприятия   по  обеспечению  экологической  безопасности:

1) строительство биологических сооружений по обработке навозных стоков

комплекса по выращиванию и откорму молодняка КРС  (2019-2020гг);

2)установка прибора учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду (2019-2020гг);

3)проведение тех.осмотра колодцев, запорной и регулирующей аппаратуры,

водонапорных башен (поквартально)

4) выполнение ликвидационного тампонажа 9 законсервированных артезианских скважин (2019-2020гг)

5) с целью сокращения образования отходов - извлечение ВМР из общей массы отходов для повторного использования в качестве товарной продукции непосредственно или после дополнительной обработки специализированными предприятиями, указанными в реестре Перечня объектов по использованию отходов (http://www.minpriroda.gov.by)

5) приобретение дополнительных контейнеров для сбора ВМР (2019-2020гг)

6) модернизация площадок для сбора и временного хранения отходов с восстановлением покрытий (2019-2020гг)

7) внедрение системы управления окружающей средой в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО14001 с целью постоянного улучшения в области охраны окружающей среды;

Предложения и замечания по заявлению на получение комплексного природоохранного разрешения

Сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское») следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу:

211280, Витебская область,  Шумилинский район, агрогородок Никитиха, улица Витебская 32А, lovzhanskoe@yandex.ru, т/ф 8  02130   3-31-36,  3-32-89

контактному   лицу,  ответственному   за  сбор  и рассмотрение   обращений  общественности Кунштель Петр Александрович, т/факс 8-02130-3-31-36 (с 8.30 до 17.00)

и (или) в территориальный орган Министерства природных  ресурсов  и  охраныокружающей среды Республики Беларусь по адресу:

210029, Витебск, ул.Правды, 26а, телефон 8-0212-24-74-40, priroda@vitebsk.by

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:

01.03.2019 г.-09.04.2019 г.

 
Теги: Витебск
 
 
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