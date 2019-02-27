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СУП «Ловжанское» уведомляет об общественном обсуждении
28.02.2019 — Разное | Герой працы
СУП «Ловжанское» уведомляет о том, что подало заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение природного разрешения.
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляется о том, что Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское»);
211280, аг. Никитиха, ул. Витебская 32а, Шумилинского района Витебской обл. тел/факс 8 (02130)3 32 95 подал заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта (ввод в эксплуатацию - июль 1956 г, дата регистрации в ЕГР 03.01.2018 (предыдущая - с 23.10.1991 по 29.12.2017. Прекращение деятельности в результате реорганизации). Производственная специализация: мясо-молочная, продукция – мясо, молоко; мощность - 5220 голов/год. Производственная деятельность является источниками загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха. Количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух составляет 326,900 т/год. Захоронению на полигоне ТКО подлежит 49,176 т/год отходов. Объем добычи (изъятия) воды составляет 228тыс.м3/год, объем сточных вод, отводимых с использованием полей фильтрации – 12тыс.м3/год.) находящегося в Витебская область, Шумилинский район, агрогородок Никитиха,улица Витебская 32А.
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское») планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2029 года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
1) строительство биологических сооружений по обработке навозных стоков
комплекса по выращиванию и откорму молодняка КРС (2019-2020гг);
2)установка прибора учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду (2019-2020гг);
3)проведение тех.осмотра колодцев, запорной и регулирующей аппаратуры,
водонапорных башен (поквартально)
4) выполнение ликвидационного тампонажа 9 законсервированных артезианских скважин (2019-2020гг)
5) с целью сокращения образования отходов - извлечение ВМР из общей массы отходов для повторного использования в качестве товарной продукции непосредственно или после дополнительной обработки специализированными предприятиями, указанными в реестре Перечня объектов по использованию отходов (
5) приобретение дополнительных контейнеров для сбора ВМР (2019-2020гг)
6) модернизация площадок для сбора и временного хранения отходов с восстановлением покрытий (2019-2020гг)
7) внедрение системы управления окружающей средой в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО14001 с целью постоянного улучшения в области охраны окружающей среды;
Предложения и замечания по заявлению на получение комплексного природоохранного разрешения
Сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское») следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу:
211280, Витебская область, Шумилинский район, агрогородок Никитиха, улица Витебская 32А,
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности Кунштель Петр Александрович, т/факс 8-02130-3-31-36 (с 8.30 до 17.00)
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраныокружающей среды Республики Беларусь по адресу:
210029, Витебск, ул.Правды, 26а, телефон 8-0212-24-74-40, priroda@vitebsk.by
Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
01.03.2019 г.-09.04.2019 г.
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СУП «Ловжанское» уведомляет о том, что подало заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение природного...
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