СУП «Ловжанское» уведомляет об общественном обсуждении

СУП «Ловжанское» уведомляет о том, что подало заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение природного разрешения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское»);

211280, аг. Никитиха, ул. Витебская 32а, Шумилинского района Витебской обл. тел/факс 8 (02130)3 32 95 подал заявление в Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта (ввод в эксплуатацию - июль 1956 г, дата регистрации в ЕГР 03.01.2018 (предыдущая - с 23.10.1991 по 29.12.2017. Прекращение деятельности в результате реорганизации). Производственная специализация: мясо-молочная, продукция – мясо, молоко; мощность - 5220 голов/год. Производственная деятельность является источниками загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха. Количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух составляет 326,900 т/год. Захоронению на полигоне ТКО подлежит 49,176 т/год отходов. Объем добычи (изъятия) воды составляет 228тыс.м3/год, объем сточных вод, отводимых с использованием полей фильтрации – 12тыс.м3/год.) находящегося в Витебская область, Шумилинский район, агрогородок Никитиха,улица Витебская 32А.

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское») планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2029 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

1) строительство биологических сооружений по обработке навозных стоков

комплекса по выращиванию и откорму молодняка КРС (2019-2020гг);

2)установка прибора учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду (2019-2020гг);

3)проведение тех.осмотра колодцев, запорной и регулирующей аппаратуры,

водонапорных башен (поквартально)

4) выполнение ликвидационного тампонажа 9 законсервированных артезианских скважин (2019-2020гг)

5) с целью сокращения образования отходов - извлечение ВМР из общей массы отходов для повторного использования в качестве товарной продукции непосредственно или после дополнительной обработки специализированными предприятиями, указанными в реестре Перечня объектов по использованию отходов ( http://www.minpriroda.gov.by )

5) приобретение дополнительных контейнеров для сбора ВМР (2019-2020гг)

6) модернизация площадок для сбора и временного хранения отходов с восстановлением покрытий (2019-2020гг)

7) внедрение системы управления окружающей средой в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО14001 с целью постоянного улучшения в области охраны окружающей среды;

Предложения и замечания по заявлению на получение комплексного природоохранного разрешения

Сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ловжанское» (Унитарное предприятие «Ловжанское») следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу:

211280, Витебская область, Шумилинский район, агрогородок Никитиха, улица Витебская 32А, lovzhanskoe@yandex.ru , т/ф 8 02130 3-31-36, 3-32-89

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности Кунштель Петр Александрович, т/факс 8-02130-3-31-36 (с 8.30 до 17.00)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраныокружающей среды Республики Беларусь по адресу:

210029, Витебск, ул.Правды, 26а, телефон 8-0212-24-74-40, priroda@vitebsk.by

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:

01.03.2019 г.-09.04.2019 г.