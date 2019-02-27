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Шумилинский РОВД приглашает на службу в милицию
28.02.2019 — Разное | Герой працы
Шумилинский РОВД приглашает на службу в милицию на должности участкового
инспектора милиции, инспектора ДПС ГАИ мужчин в возрасте до 30 лет. Обращаться в Шумилинский РОВД. Т.: 4-17-62, 4-93-40.
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Шумилинский РОВД приглашает на службу в милицию на должности участкового инспектора милиции, инспектора ДПС ГАИ мужчин в возрасте до 30 лет. Обращаться в...
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