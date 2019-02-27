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За полчаса до весны. 12 событий уходящей зимы по версии СТВ
Новости Беларуси. Зима отсчитывает последние часы. До наступления календарной весны остается совсем немного. Ну а канал СТВ решил проститься с уходящей зимой красиво и напомнить о том, какой она была для него.
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Новости Беларуси. Зима отсчитывает последние часы. До наступления календарной весны остается совсем немного. Ну а канал СТВ решил проститься с уходящей зимой...
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