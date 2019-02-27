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«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

28.02.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Работа сельского участкового – это не только административные протоколы и штрафы, рассказали в программе «Специальный репортаж». Василий Лагуновский – и психологическая служба, и бюро занятости, и детский воспитатель в одном лице. Со школьниками, можно сказать, на короткой ноге. Пока участковый проверяет соблюдение пропускного режима, дети тут как тут.

«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Егор Альзоб, ученик Дашковской средней школы:
Когда я вырасту, буду милиционером и буду ловить преступников, и давать штраф.

София Голуб, ученик Дашковской средней школы:
Милиция нужна, даже ДПС. Если не будет милиции, будут всегда в городе авария.

Но главная цель визита в школу – проведение совета профилактики. На ковёр вызваны девятиклассники. У ребят были проблемы и отсюда виноватые глаза.

«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Плохая успеваемость, прогулы уроков.

На предыдущий встрече участковый поставил перед ними задачи. Паше нужно было прочесть повесть «Как закалялась сталь» про своего тёзку Корчагина.

«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Павел Сухов, ученик Дашковской средней школы:
Там был главный герой Павел Корчагин. Он вредил учителям своим. Подсунул учителю какую-то гадость. За это его выгнали из школы. А его мама расстроилась и стала упрашивать учителя, чтобы он его вернул в школу. Но в конце он исправился и стал героем.

А вот Александру нужно было определиться с будущей профессией.

«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Александр Самец, ученик Дашковской средней школы:
Я решил стать электриком. Мне эта профессия очень нравится. Я поступлю в Могилёвский колледж и получу там ещё водительские права.

И если Паше пока исправление даётся с трудом, у Саши дела пошли в гору. Учителя довольны.

«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Ирина Иванькова, социальный педагог Дашковской средней школы:
Была проделана большая работа с этим учеником. Спустя полтора-два месяца есть положительная динамика. Саша подтянул учёбу, более активно стал участвовать в жизни школы. Активно занялся спортом. Любит играть в шашки, шахматы.

«Надеемся на его защиту, нам старикам – помощь». Сельские участковые. 2 истории
 
 
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Работа сельского участкового – это не только административные протоколы и штрафы, рассказали в программе «Специальный репортаж». Василий Лагуновский – и...
 
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