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«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси
Работа сельского участкового – это не только административные протоколы и штрафы, рассказали в программе
Егор Альзоб, ученик Дашковской средней школы:
София Голуб, ученик Дашковской средней школы:
Но главная цель визита в школу – проведение совета профилактики. На ковёр вызваны девятиклассники. У ребят были проблемы и отсюда виноватые глаза.
Плохая успеваемость, прогулы уроков.
Павел Сухов, ученик Дашковской средней школы:
А вот Александру нужно было определиться с будущей профессией.
Александр Самец, ученик Дашковской средней школы:
И если Паше пока исправление даётся с трудом, у Саши дела пошли в гору. Учителя довольны.
Ирина Иванькова, социальный педагог Дашковской средней школы:
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Работа сельского участкового – это не только административные протоколы и штрафы, рассказали в программе «Специальный репортаж». Василий Лагуновский – и...
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